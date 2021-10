Jakob Dybdal løb i sin mors fodspor og skrev sig ind i Eremitageløbets historie.

I 1982 vandt Lone Dybdal kvindernes klasse i det ikoniske crossløb i Dyrehaven, og i den 52. udgave af verdens ældste motionsløb var det sønnen, der blev fejret.

I en forrygende duel op ad den 400 meter lange bakke mod målet ved Fortunen – det hårdeste stykke på den 13,3 kilometer lange rute – var den 27-årige Aarhus 1900-fighter Jakob Dybdal stærkest og spurtbesejrede en anden Aarhus-løber, etiopiskfødte Omar Hassan Omar fra AGF Atletik. Tiderne henholdsvis 40.08 og 40.14.

»Min mor, som er en klog kvinde, havde givet mig en strategi. Hun sagde, at jeg skulle lade konkurrenterne lave arbejdet,« siger Jakob Dybdal.

Eremitageløbets vindere, Sylvia Kiberenge og Jakob Dybdal, får B.T.s sølvfade overrakt af journalist Peter Fredberg. Foto: Bax Lindhardt Foto: Bax Lindhardt Vis mere Eremitageløbets vindere, Sylvia Kiberenge og Jakob Dybdal, får B.T.s sølvfade overrakt af journalist Peter Fredberg. Foto: Bax Lindhardt Foto: Bax Lindhardt

»Gjorde du så det?«

»Nej, haha. Jeg blandede hendes strategi med min egen, så Omar Hassan og jeg trak på skift. Han lagde hårdt ud og førte de første tre kilometer. De næste tre tog jeg føringen, og resten af løbet skiftedes vi. Det var på den sidste bakke, afgørelsen faldt. Her havde jeg mest at skyde med.«

I 2019 blev Jakob Dybdal toer efter Abdi Ulad, og målet i år var en sejr.

»At vinde det mest historiske og legendariske motionsløb i Danmark er en drøm. Det kan ikke blive større. Jeg er glad og stolt,« siger han.

E-løbets nye konge har de seneste tre år vundet DM-guld i 3.000 meter forhindringsløb, og i 2022 håber han at kvalificere sig til EM og VM.

E-sejren var en fornem start på crosssæsonen for den alsidige Aarhus-løber, og 23. oktober bliver der udtagelse i Odense til cross-NM i Sverige i november. I december venter EM i cross i Irland.

Den tidligere verdensstjerne på 800 meter, Wilson Kipketer, fulgte Jakob Dybdal spurt og var imponeret.

»Jakob havde løbet under kontrol. Det var tydeligt, at han havde mere at give af. En flot sejr,« lød hans kommentar.

Omar Hassan lagde ikke skjul på, at han havde drømt om mere end en andenplads.

»Det var et hårdt løb på en meget smuk rute. Jeg gav alt, hvad jeg havde og ville gerne have vundet. Jeg er lidt skuffet, men må acceptere, at den sidste bakke lå bedst for en 3.000 meterløber,« siger han.

Omar Hassan var i Copenhagen Halfmarathon i sidste måned 13 sekunder hurtigere end Abdi Ulad, men kunne ikke blive dansk mester, fordi han endnu ikke har fået dansk statsborgerskab.

Han flygtede fra krigen i Etiopien og kom til Danmark i 2014. Hans første træner var Køge-coachen Erling Worm, som også er træner for Sylvia Kiberenge.

Marcus Rønn blev treer i 40.51 og slog Christian Birch Okkels med elleve sekunder.

»Jeg fik revanche mod Christian, som slog mig sidst,« siger en glad Marcus Rønn.

»Det var vores duel, vi koncentrerede os om. Vi vidste godt, at Jakob Dybdal og Omar Hassan var en tand bedre.«