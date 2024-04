Lindsey Vonn har endnu en gang været under kniven.

Den abdicerede skidronning har nemlig for tredje gang været en tur på operationsbordet for at få fikset sit ene knæ.

Det skriver den tidligere skiløber i et opslag på Instagram, hvor hun har delt en video fra hospitalet. Du kan se videoen nederst i artiklen.

'Nå, venner...jeg har fået et nyt knæ. Operationen gik godt, og jeg vil snart komme med en ny status,' skriver det 39-årige amerikanske skifænomen og tilføjer:

'Tak til dig, Dr. Roche, og hele dit hold for at tage jer så godt af mig.'

Det er 18 opslidende år på toppen af skisporten, der har resulteret i, at Lindsey Vonn har måttet gennemgå hele tre knæoperationer. Hun har nemlig døjet med efterfølgende smerter i flere år.

Det er faktisk ikke engang et år siden, at Vonn gennemgik sin anden knæoperation.

Amerikaneren stoppede i 2019 karrieren. Inden da nåede hun at vinde den samlede World Cup i styrtløb hele fire gange.

I 2010 vandt hun ligeledes OL-guld i samme disciplin efterfulgt af bronze i Super-G.

Otte år senere nappede hun desuden OL-sølv i styrtløb.

Med 82 World Cup-sejre var hun på et tidspunkt den mest succesfulde på pisten. Hun er dog siden blevet overhalet af superstjernen Mikaela Shiffrin.