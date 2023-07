Den abdicerede skidronning Lindsey Vonn har igen været under kniven.

Efter 18 år som aktiv og utallige triumfer stoppede Lindsey Vonn i 2019 sin karriere.

I dag er hun blevet 38, og hun kan i den grad godt mærke, at kroppen har arbejdet på højeste niveau gennem mange år og har fået sin andel tæsk.

Hun har netop gennemgået endnu en operation - og den gik godt.

»Jeg blev opereret igen, fordi jeg stadig døjer med skader fra min skiløbskarriere. Jeg har forsøgt at håndtere smerterne så godt, jeg kan,« skriver hun på Instagram.

»Denne operation er forhåbentlig et stort skridt for at hjælpe mig på lang sigt. Vi har stadig en del at gøre, og sandsynligvis endnu en operation, men jeg håber, at dette vil hjælpe mig lidt.«

»Selv med alle disse operationer har jeg ikke fortrudt. Jeg elskede at stå på ski, og jeg vil aldrig klage over alle de ting, der er sket for mig.«

Amerikaneren vandt den samlede World Cup fire gange. I 2010 vandt hun OL-guld i styrtløb i Vancouver, efterfulgt af bronze i 2010 Super-G, og 2018 i Pyeongchang i styrtløb.

Med 82 World Cup-sejre var hun den mest succesfulde på pisten, men Mikaela Shiffrin (som nu har 88 sejre) skubbede hende dog ned på andenpladsen tidligere i år.