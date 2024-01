Han har kæmpet sig tilbage fra et grimt styrt, hvor han 'smadrede sit bækken'.

Men det har sin pris, fortæller speedwaykøreren Nicki Pedersen.

For ulykken i juni 2022 betød, at han 'smadrede hele kroppen', og han har derfor fået endnu mere metal ind.

Og selvom han er kort øjeblik overvejede at stoppe sin karriere, blev det ved tanken.

»Selvfølgelig var der en lille bitte i starten,« siger Nicki Pedersen, der dog allerede efter røntgenbillederne var taget, og han lå fikseret i hospitalssengen, slog tanken væk.

»Der tænkte jeg på, jeg skulle tilbage i sadlen. Det er typisk en sportsmand som mig. Vi er bindegale, når det kommer til stykket. Det kan også bare noget, men hvis jeg ikke havde den tro på det, var jeg aldrig kommet tilbage. Jeg har smerter hver dag, jeg står ud af sengen, og man lige skal have kroppen i gang,« fortæller Pedersen, der lørdag aften var på den røde løber til 'Sport 2023'.

»Mange ville have hængt cyklen på hylden og sagt: ‘Tak for nu, jeg stopper karrieren’. Men det er ikke sådan, jeg er som sportsmand. Jeg hænger den ikke på hylden, før jeg føler, jeg er færdig.«

Han kan mærke sin krop. Det lægger han ikke skjul på. Men Nicki Pedersen ønsker ikke at dulme hverdagens smerter med piller.

Nicki Pedersen i hospitalssengen. Foto: Privat Vis mere Nicki Pedersen i hospitalssengen. Foto: Privat

»Jeg tager ikke noget smertestillende overhovedet. Det har jeg ikke lyst til. Der er enkelte dage, men ellers gør jeg ikke. Jeg vil ikke smertebehandles dagligt, så jeg prøver at træner mig ud af det,« siger speedwaykøreren.

Og det er bestemt ikke let, indrømmer han.

»Det er hårdt, jeg har betalt min pris for min flotte karriere. Mange siger, når jeg bliver gammel og vågner op, så har jeg ondt, 'jaja den er god med dig'. Men det har jeg godt vidst. Uden den måde jeg var gået ind i kampen, havde jeg aldrig nået noget. Jeg har aldrig været et talent, jeg ville det bare mere end andre,« siger Nicki Pedersen.

Selv lægerne er overraskede over det, han har formået. De to der opererede ham i bækkenet kaldte det 'sindssygt'. En ting er, at han i dag går normalt og lever, som han altid har gjort.

Men at han er kommet tilbage i sadlen har overrasket dem positivt, selvom kroppen heler, som den skal. De står også klar, hvis uheldet igen skulle være ude – selvom han selvfølgelig ikke håber det.

Og selvom Nicki Pedersen udmærket er klar over, at han gerne skulle kunne bruge sin krop mange år endnu, slår han også fast, at han har taget et valg.

»Nu er jeg gået den vej, jeg er i gang med linen ud. Det er no return. Jeg er stolt af det, jeg har gjort. Smerte er noget, der gør ondt oppe i hjernen, det skal nok gå,« siger han.