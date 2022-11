Lyt til artiklen

14.000 kvadratmeter.

Så stor en grund har den danske milliardær Morten Hummelmose købt ved adressen Bondehøjvej 18 i Høje-Taastrup. Årsagen? Han vil bygge Danmarks største padelcenter.

Det skriver Finans.

Det er planen, at centret skal være en del af Racket Club, hvor Morten Hummelmose er medejer. Jacob Østergaard, hovedejer og direktør i Racket Club, forventer, at projektet er færdigt om et halvt år.

»Racket Club Taastrup vil have alle forudsætninger for at blive et nationalt samlingssted for landets absolut bedste spillere og forhåbentlig også et andet hjem for spillere på alle niveauer i hele Storkøbenhavn,« skriver Jacob Østergaard i en mail til Finans.

Padeltennis er en af de mest voksende sportsgrene herhjemme for tiden.

Ifølge Dansk Padel Forbund er antallet af padeltennisbaner i Danmark tæt på femdoblet på blot to år.

I 2020 registrerede de 203 baner, og tal fra oktober 2022 viser, at der nu er over 900 baner på landsplan.

Morten Hummelmose er særdeles kendt i erhvervsbranchen. Og senest præsenterede han et svimlende overskud i sit personlige selskab Frececo ApS.

Det er planen, at det nye padelcenter i Høje-Taastrup skal indeholde 18 baner, en padelshop, fitness, mødelokaler og en café.