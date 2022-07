Lyt til artiklen

Det er de færreste dansker, som kan hamle op med den løn.

Men i den danske kapitalfondsbranche er der Morten Hummelmose, og så er der alle de andre, når det kommer til indtægter.

Sådan lyder det fra Børsen, som har gennemgået 2021-regnskabet for Hummelmoses personlige selskab Frececo ApS. Og selskabet slår alle tidligere rekorder.

For med et svimlende overskud på 5,3 milliarder kroner og efter skat på 4,2 milliarder kroner, svarer det til, at Morten Hummelmose har tjent 11,5 millioner kroner hver dag året rundt i 2021.

Den betalte skat til den danske statskasse svarer til nogenlunde til det samme som, hvad Vestas (555 millioner) og Danske Bank (580 millioner) betalte tilsammen i 2020.

I 2020 fik Frececo et overskud på knap to milliarder efter skat, og den store overskudsforskel i 2021 skyldes formentlig blandt andet, at Morten Hummelmose solgte ud af sin aktiepost i EQT i 2021. En virksomhed, som han har været en del af siden 2006.

Med sidste års enorme 'dagsløn' har det også ført ham op på listen over de rigeste danskere.

En der længe har været øverst på den liste er Bestseller-ejer Anders Holch Povlsen.

Han har dog for nylig måtte se sig ude af Bloombergs liste over verdens 500 rigeste. Årsagen til det vides endnu ikke med sikkerhed.

Dog står det ifølge Finans klart, at den danske milliardær 21. juni var placeret som omkring nummer 250 på listen, da hans formue blev vurderet til at være på knap otte milliarder dollar – svarende til knap 57 milliarder danske kroner.

Men da listen blev opdateret dagen efter, var hans navn forsvundet fra den.