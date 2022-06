Lyt til artiklen

Først var han på listen. Nu er han ikke.

Fra den ene dag til den anden er den danske forretningsmand og Bestseller-ejer Anders Holch Povlsen røget helt af Bloombergs liste over verdens 500 rigeste.

Det skriver erhvervsmediet Finans.

Årsagen til det vides endnu ikke med sikkerhed.

Dog står det ifølge Finans klart, at den danske milliardær tirsdag var placeret som omkring nummer 250 på listen, da hans formue blev vurderet til at være på knap otte milliarder dollar – svarende til knap 57 milliarder danske kroner.

Men da listen blev opdateret onsdag, var hans navn forsvundet fra den.

For overhovedet at trænge ind på listen, skal man have en formue, der anslås til at være på lige omkring fem milliarder kroner, som er det, de lavtplacerede har.

Men hvorfor den danske Bestseller-ejers formue pludselig vurderes til at være skrumpet så meget, at han er røget af listen, står endnu ikke klart.

Det kan dog ifølge Finans muligvis tilskrives, at blandt andet hans børsnoterede aktiver i eksempelvis Asos, Zalando og About You er faldet væsentligt i værdi indtil videre i år.

Bloombergs liste over de 500 rigeste i verden toppes – næppe overraskende – af Tesla-stifteren Elon Musk, hvis formue anslås til at være på 217 milliarder dollar.

Dernæst følger Amazon-grundlæggeren Jeff Bezos med 132 milliarder kroner og formanden for LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton SE, der er verdens største luksusvare-virksomhed, Bernard Arnault, med 123 milliarder kroner.