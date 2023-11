Med millioner af følgere på de sociale medier, flere medaljer og millioner af kroner på kontoen følger en del opmærksomhed.

Det er virkeligheden for det 21-årige gymnastikfænomen Olivia Dunne, der er i gang med sit sidste år som college-gymnast.

På grund af den massive opmærksomhed om hendes person, blev hun nødt til at droppe undervisningen på universitet på grund af fan-chikane.

Kaosset stoppede dog ikke ved den løsning, da et par hundrede fans opsøgte hende og skabte virak til en konkurrence, hvor hun var på tribunen på grund af en skade. Hendes college, Louisiana State University, har nu reageret på den hændelse ved at ansætte en bodyguard, fortæller hun til amerikanske People:

Foto: Melissa J. Perenson/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Melissa J. Perenson/AP/Ritzau Scanpix

»Vi har ikke konkurreret siden sidste sæson, så vi får se, hvad der sker i denne sæson. Men efter hændelsen i Utah sidste år har vi nu en bodyguard, som rejser med holdet.«

De par hundrede førnævnte fans forstyrrede og chikanerede også de andre gymnaster og politiet blev derfor tvunget til at gribe ind.

»Det er lykkedes at få det til at falde lidt til ro,« siger Olivia Dunne til mediet omkring hendes sikkerhedssituation.

Berømmelsen har påvirket hendes liv i den positive retning, men det har i høj grad også været svært for college-stjernen at håndtere:

»Sidste år var nok et af de mest givende og sværeste i mit liv. Bare det at have så mange øjne på mig var en ny følelse, men det var ret fedt på samme tid,« siger Olivia Dunne til People.