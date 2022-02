Hundeejerne Lenette og Jesper Sigen fik et chok, da de kom hjem til deres hus torsdag aften klokken 19:30.

I jagten på smykker, elektronik og kontanter havde en eller flere indbrudstyve brudt terrassedøren op. Men det var på ingen måder det værste.

Parrets højtelskede hund, Ludwig, på to år var pistvæk.

»Vi troede først, de måske havde lukket Ludwig udenfor, så vi ledte og ledte efter ham i kvarteret. Vi var virkelig i chok over det,« siger Lenette Sigen, der bor i hus i Herning.

Her ses Ludwig, som den så ud, inden den forsvandt. Foto: Privat. Vis mere Her ses Ludwig, som den så ud, inden den forsvandt. Foto: Privat.

Kl. 03:40 havde parret ledt i seks timer uden at finde Ludwig.

»Jeg satte mig ned og var så trist over situationen,« siger Lenette Signe og tilføjer:

»Pludselig så jeg, at der stod en plade fra ovnen på køkkenbordet. Det undrede jeg mig over.«

Hun åbnede forsigtigt ovnen, og så spærrede hun øjnene op. For inde i ovnen lå lille Ludwig nemlig.

»Der var helt vådt af sved i ovnen, og så havde lille Ludwig tisset og lavet afføring. Han var tydeligvis helt panisk af skræk, og derfor har han hverken gøet eller skrabet på lågen, så vi kunne høre ham,« forklarer Lenette Signe.

Ludwig er nu vasket, og har det fint igen, efter den er blevet tilset af en dyrelæge.

»Vi er så lykkelige over, at han blev fundet, og vi er selvfølgelig meget glade for, at ingen havde tændt for ovnen,« siger hun.

Indbruddet er meldt til politiet, men Lenette Sigen har ikke hørt, at politiet har fundet nogen mistænkte.