Frisk fisk på søde ris og sprødt tang kan få mundvandet til at løbe hos de fleste.

Tilføjer du lidt dårlig rengøring, så er Fødevarestyrelsen ikke så begejstret, til gengæld.

Det må sushi-kæden Sushi Insu sande i sin restaurant på Hjallesevej 12 i Odense centrum efter besøg fra Fødevarestyrelsen.

Den 13. august kiggede styrelsens kontrollanter nemlig forbi sushirestauranten og kunne konstatere flere mangler.

Blandt andet at alt inventar var utilstrækkeligt rengjort i den del af køkkenet, hvor de varme dele af menuen tilberedes.

Inventaret var belagt med produktrester og fedt ifølge kontrolrapporten.

Desuden fandt kontrollanterne afskallet maling og produktrester på alle gulve, kanter, kroge og hjørner i køkkenet. Ligeledes var gulve, kanter og kroge fedtede.

I kølerummet blev der også konstateret, at blæseren var belagt med støv.

Velkommen til B.T. i Odense Kære læser. Mit navn er Louise Ravn Skovby, og jeg er redaktør for B.T. i Odense. Vi er ti journalister, der laver kærlig og kritisk journalistik i og om Odense. Vi insisterer på at se verden fra borgerens perspektiv. Vi jubler med, når byen lykkes og jagter svar, når magthaverne svigter. Vores redaktion holder til på Mageløs 2, og vi vil gerne høre fra dig. Skriv til os på tipodense@bt.dk Følg os på bt.dk/odense og på Facebook her: www.facebook.com/btodense

Restauranten har fået en bøde på 5.000 kroner og fået indskærpet af Fødevarestyrelsen, at lokaler hvor der findes fødevarer skal holdes rene.

I kontrolrapporten er der desuden konstateret, at restauranten ikke har ført dokumentation på egenkontrol siden midten af juli måned.

En mangel som Fødevarestyrelsen også tidligere har konstateret hos restauranten.

Ifølge kontrolrapporten forklarede restauranten det med, at personalet har haft ferie på skift. Desuden at de vil gøre rent, når personalet er gået hjem den pågældende dag.

B.T. har været i kontakt med ejeren, der også ejer andre sushirestauranter i byen. Han ønsker ikke at give en kommentar.