Det begynder at se svært ud for Odense Kommune at nå sin målsætning om flere elbiler i bybilledet.

I 2030 er det nemlig kommunens mål, at 40 procent af den samlede bilflåde kører på el. Men nye tal fra Motorstyrelsen kaster en mørk skygge over den målsætning.

Det skriver Fyens Stiftstidende.

Antallet af elbiler og plugin hybridbiler udgør lige nu tilsammen kun to procent af alle personbiler i Odense – og byen halter derfor langt bagefter resten af landet, vurderer en ekspertgruppe i klimatilpasning.

»Kommunen kan med fordel gøre noget aktivt for at få sat gang i borgernes valg af biler, for eksempel ved at sætte mere ladeinfrastruktur op,« siger Lærke Flader, der er branchechef i Dansk Elbil Alliance, til avisen.

Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel (s) mener dog, at ambitionerne er realistiske. Det kræver dog, at både kommunen, Christiansborg og markedet smøger ærmerne op.

»Det er ikke kommunen, der køber biler til folk, men kommunen skal være en aktiv medspiller i en stærk ladeinfrastruktur,« siger borgmesteren og fortsætter:

»Vi kan ikke bede folk om at købe elbiler til halve og hele millioner, hvis de ikke har indtægten til det, men der kommer heldigvis flere og flere modeller i et billigere prislag.«