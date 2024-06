»Der bliver gemt både narko og penge i lejligheden.«

Sådan lød det tip, som politiet havde fået, inden flere betjente 1. februar 2018 slog til mod en lejlighed på Sandkaj i Nordhavnen i København.

Den mondæne lejlighed med fire værelser tilhørte Amira Smajic, der siden er blevet landskendt som muldvarpen med et indgående kendskab til den kriminelle underverden i TV 2-dokumentarserien 'Den sorte svane'.

Tippet endte også med at koste Amira en mindre bødestraf, men det var især hendes svoger, som politiets interesse kom til at koste dyrt.

På det tidspunkt var Amira flyttet hjem til sin søster i provinsen, fordi hun var ved at blive skilt fra sin mand, som hun havde giftet sig med året før.

Til gengæld havde Amiras svoger og svigerinde fået lov til at sove i Amiras lejlighed, indtil parret fik styr på en ny bolig.

Men svogeren havde ikke alene taget sin tandbørste med.

Da politifolkene ransagede lejligheden, fandt man en kuffert, der viste sig at indeholde en mindre formue i narkopenge. Nærmere betegnet danske pengesedler og lidt euro til en samlet værdi af 757.000 kroner, der ifølge en senere dom stammede fra salg af godt 15 kilo hash.

I en pose i kufferten blev der også fundet en mindre mængde hash, men det viste sig dog at være en ubetydelighed i forhold til de 70 kilo hash, som en af politiets narkohunde kort efter snusede sig frem til i et forretningslokale på Jernbane Allé i Vanløse.

Politifolkene besluttede sig for at ransage forretningslokalet i Vanløse, da man fandt en kvittering med adressen under aktionen i Sandkaj-lejligheden i Nordhavnen.

Og da politifolkene låste sig ind i forretningslokalet, kom der et opkald fra indbrudsalarmen på telefonen hos Amiras svoger, der på det tidspunkt var blevet anholdt. Samtidig ringede også vagtselskabet for at spørge efter Amiras svoger.

Ifølge dombogen var det Amara Smajic, der havde betalt for den mondæne lejlighed på Sandkaj med udsigt over Nordhavnen, hvor politiet fandt svogerens mange narkopenge.

De oplysninger var med til at belaste svogeren, da han samme efterår fik sin sag behandlet i Københavns Byret.

Af dombogen, som B.T. har fået adgang til, fremgår det, at Amiras daværende mand som vidne forsøgte at overbevise retten om, at de mange penge i kufferten i virkeligheden var hans.

Blandt andet skulle der have været over 100.000 kroner, som han og Amira havde fået i pengegaver ved deres bryllup, og som han angiveligt foretrak at opbevare som kontanter.

»Jeg foretrækker at kunne røre ved mine penge frem for at have dem i banken,« forklarede Amiras mand ifølge dombogen.

Domsmandsretten troede ham dog ikke over en dørtærskel og tilsidesatte hans forklaring som »helt utroværdig«.

I stedet blev Amiras svoger fundet skyldig i både de 70 kilo hash i forretningslokalet i Vanløse og at have tjent de 757.000 kroner i kufferten i Nordhavnen på narkosalg.

Samtidig tilstod han også et par overtrædelser af våbenloven, fordi politiet under et besøg i hans lejlighed i Vallensbæk Strand i 2017 havde fundet blandt andet en peberspray og en totenschlæger.

Straffen til Amiras svoger blev udmålt til fængsel i to et halvt år.

Der var tale om en såkaldt fællesstraf, fordi han allerede i april 2016 var blevet idømt en betinget dom på 60 dages fængsel.

»Retten har ved straffastsættelsen særligt lagt vægt på mængden af hash, at tiltalte tidligere er straffet for ligeartet kriminalitet og at de nu pådømte forhold er begået i prøvetiden for en betinget dom for videreoverdragelse af hash,« lød det i begrundelsen for dommen.

Samtidig blev Amiras svoger også idømt en betinget udvisning af Danmark.

Politiets besøg i lejligheden i Nordhavnen endte i sidste ende også med at koste Amira Smajic en plet på straffeattesten.

På en reol fandt politifolkene nemlig under ransagningen to ringbind, der viste sig at indeholde fortrolige sagsakter fra en afsluttet straffesag mod en anden kvinde.

Ringbindene med de fortrolige og personfølsomme papirer havde Amira taget med hjem fra det advokatfirma, som hun en overgang arbejdede for.

Det kom 1. februar 2022 til at koste TV 2-muldvarpen 10 dagbøder af 1.000 kroner for at have udvist forsømmelse og grov skødesløshed i sit job som erhvervsjurist.

