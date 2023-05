Korsørmandens tidligere Hyundai i30, som indgår i dansk politis efterforskning af Emilie Meng-sagen, er nu fragtet til Danmark fra Slovakiet.

Det oplyser lokalpolitiet i byen Liptovský Mikuláš til B.T. og uddyber, at den ikke er blevet undersøgt af kriminalteknikere i Slovakiet.

Den sølvgrå Hyundai i30 blev efter anmodning af dansk politi konfiskeret af slovakisk politi hos en uvidende familie torsdag 20. april.

I de efterfølgende 20 dage stod bilen opmagasineret i Slovakiet.

Bilen blev hentet onsdag 10. maj i Slovakiet af en dansk betjent, fortæller det lokale slovakiske politi.

»Den bil er ikke længere hos os. Manden hentede bilen fra Slovakiet til Danmark,« lyder det.

På et pressemøde 26. april sagde politiinspektør Kim Kliver, at Korsørmanden nu ikke kun var sigtet for bortførelse og voldtægt af en 13-årig pige i Kirkerup. Han var også sigtet i yderligere to sager, hvoraf den ene er det uopklarede drab på Emilie Meng i 2016.

Som led i efterforskningen var den 32-åriges gamle bil blevet sikret i Slovakiet, forklarede Kim Kliver:

»Bilen skal nu underkastes undersøgelser af danske kriminalteknikere.«

Pensioneret kriminaltekniker Bent Hytholm vurderer, at bilen ikke er kørt til Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, hvor selve efterforskningen hører til. Den vil ifølge ham i stedet blive sendt til Glostrup.

Her arbejder kriminalteknikere fra Rigspolitiets Nationale Kriminaltekniske Center (NKC).

»De har de rigtige faciliteter til at undersøge bilen. Det er dem, der uden tvivl vil stå for det,« siger Bent Hytholm.

Han fortæller også, at undersøgelsen af bilen kan tage flere måneder.

B.T. kunne i slutningen af april afsløre, at den 32-årige sigtede i sagen fra Kirkerup tidligere har ejet netop en Hyundai i30, som er samme model, der var efterlyst i Emilie Meng-sagen fra 2016.

Den 32-åriges gamle Hyundai i30 kan nu vise sig at være et vigtigt efterforskningsmæssigt spor.

Det har Bent Hytholm tidligere fortalt til B.T.

»Køretøjet er utrolig interessant. Efterforskerne skal finde ud af, om de kan koble denne her mand til den anden sag (Emilie Meng-sagen, red.).«

»De skal undersøge bilen for biologiske spor. Det kan være fingeraftryk eller dna i form af spyt eller blod.«

Selvom der er gået syv år, siden Emilie Meng forsvandt, kan der stadig findes spor i bilen.

Korsørmanden ejede bilen i 2016 og frem til 2021, hvor den blev totalskadet og solgt til en autoophugger.

Siden blev den eksporteret fra Danmark og endte i Slovakiet.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi afviser at kommentere oplysningerne om den beslaglagte bil.

Den 32-åriges forsvarsadvokat, Karina Skou, har ingen kommentar til oplysningerne om bilen.

Lyt til B.T.s podcast 'På fersk gerning', hvor journalist Mathias Tuxen fortæller om jagten på den mystiske bil: