69-årige Frank Friis har svært ved at holde tårerne tilbage, da han taler med B.T. i telefonen.

»Mit livsværk er nok helt smadret. Det er det værste, jeg nogensinde har oplevet,« siger han.

Frank Friis er ejer af Nordsjællands Fuglepark, han grundlagde for 25 år siden.

Men nu er han så hårdt ramt af de stigende priser på strøm og foder til dyrene, at han ikke kan klare mere.

Lige nu mangler han en halv million kroner for at parken ikke må lukke, og det betyder, at han er i gang med at se, hvor parkens i alt 1.800 fugle og andre dyr som kænguruer, aber og slanger kan få nye hjem.

»På bare en måned er regningen på el steget fra 12.000 kroner til 31.000 kroner, og det er før, det er vinter, og vi må skrue op for varmen,« siger han og tilføjer:

»Det hele ramler sammen økonomisk, og jeg har ondt i maven over det.«

Frank Friis blev endnu mere skuffet, da han så regeringens udspil til en hjælpepakke for danskerne, der er hårdest ramt at de stigende energipriser.

I onsdags præsenterede statsminister Mette Frederiksen et udspil til at komme gennem energrikrisen.

På et pressemøde i onsdags sagde statsminister Mette Frederiksen, at regeringen vil lade borgerne udskyde en del af regningerne for el og varme, når prisen når over en vis grænse.

I stedet skal danskerne kunne afdrage på gælden over de kommende år.

»Jamen, det er jo som at tisse i bukserne. Det varmer lige, når det sker, men så står man med kolde og våde bukser,« siger Frank Friis.

Han er dermed i rækken af erhvervsdrivende, der nok må give op, og lukke deres virksomhed.