Samtlige danske diplomater fra ambassaden i Kabul blev søndag aften beordret ud af Afghanistan i et Hercules-militærfly.

Dermed blev desperate danske statsborgere og afghanske ansatte fra ambassaden ladt i stikken uden dansk repræsentation i knap to døgn.

Det fortæller en række centrale kilder med kendskab til forløbet om den kaotiske evakuering.

De danske embedsmænds pludselige fravær fra Kabul skulle også vise sig at forsinke hele operationen.

For uden diplomaterne var der ingen tilbage til at stå for processen med at evakuere de afghanske ambassademedarbejdere, deres familier og danske statsborgere.

Men ifølge B.T.s kilder var det ikke med den danske ambassadør, Nathalia Feinbergs, egen fri vilje, at hun blev fløjet med et Hercules-fly til Pakistans hovedstad, Islamabad.

Hun ville ikke efterlade de afghanske medarbejdere, som efter Talibans erobring af Kabul nu var i livsfare. Faktisk var hun ifølge B.T.s kilder rasende over beslutningen, som blev taget i Udenrigsministeriet.

I modsætning til den danske ambassadør forblev Storbritanniens ambassadør, Laurie Bristow, i lufthavnen søndag aften. Her stod han personligt for at lede evakueringen og udstede visum.

Forsvarets Hercules C-130 (tv.) blev brugt i operationen. Det transporterede i weekenden al diplomatisk personale fra Kabul til Islamabad i Pakistan. Her ses det ved en tidligere lejlighed. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Forsvarets Hercules C-130 (tv.) blev brugt i operationen. Det transporterede i weekenden al diplomatisk personale fra Kabul til Islamabad i Pakistan. Her ses det ved en tidligere lejlighed. Foto: Mads Claus Rasmussen

Da den danske ambassadør endelig fik tilladelse til at flyve tilbage til Kabul, var den afghanske lufthavn ét stort kaos.

Billeder og video har dokumenteret, hvordan desperate menneskemængder løb rundt på landingsbanerne. Unge mænd klamrede sig til fly for derefter at falde i døden.

Derfor var det først muligt for ambassadør Nathalia Feinberg at lande i Kabul tirsdag 17. august klokken lidt over 15.

Det skete sammen med en tidligere dansk ambassadør. Og under beskyttelse af et hold danske soldater gik de i gang med arbejdet.

Helt lavpraktisk skulle danske statsborgere samt hundredvis af afghanske ambassademedarbejdere og deres familier kaldes til lufthavnen.

Her skulle det kontrolleres, at de rigtige personer blev godkendt til evakuering, før de blev fløjet til Islamabad, hvor civile fly fra SAS og DAT stod klar til at flyve dem videre mod Danmark.

En proces, der altså blev forsinket med knap to døgn på grund af Udenrigsministeriets beslutning om at evakuere de danske embedsmænd og dermed midlertidigt fjerne hele den danske diplomatiske repræsentation i Afghanistan.

I alt er der omkring 70 personer i Afghanistan, som enten er danske statsborgere eller har dansk opholdstilladelse.

På et pressemøde torsdag eftermiddag spurgte B.T. udenrigsminister Jeppe Kofod, hvorfor Danmark i al hast evakuerede det diplomatiske personale fra Kabul.

»I weekenden var der en meget farlig situation i lufthavnen. Vi var på linje med en række andre lande nødt til at tage nogle forholdsregler for at beskytte dem, vi kan. Men vi er i fuld gang med operationen. Vi har vores diplomater tilbage på jorden,« svarede Jeppe Kofod.

I alt 320 lokale ansatte afghanere var torsdag eftermiddag fløjet ud af Kabul.