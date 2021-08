»Jeg var ved at give mig til at tude. Jeg skulle ind og sidde ned, fordi jeg rystede i hele kroppen. Det er simpelthen så stort.«

Ordene kommer fra måske Danmarks gladeste kioskejer, Carsten Andreasen. Han kan nemlig prale af at have solgt intet mindre end syv millionærkuponer. Og den her gang lyder gevinsten på svimlende 158 millioner, hvilket er Danmarks næsthøjest gevinst nogensinde.

»Bare fornøjelsen ved at have stået med den i hånden, er dejligt,« lyder det fra ejer af Tårs Døgnbutik, Carsten Andreasen.

Inden den kæmpestore gevinst på misundelsesværdige 158 millioner kroner, var den største gevinst solgt i kiosken på 9,5 millioner kroner.

Et lille udpluk af de diplomer, der hænger på væggen i Tårs Døgnkiosk. Foto: Privat. Vis mere Et lille udpluk af de diplomer, der hænger på væggen i Tårs Døgnkiosk. Foto: Privat.

Tårs er en lille nordjysk by på cirka 1.800 indbyggere. Alligevel besøger folk fra både Randers, Vejle og Hobro den lille døgnbutik, for at prøve lykken med en kupon.

Ligesom rygterne om de mange millionærkuponer også er nået hele vejen til København. Carsten Andreasen har i hvert fald fået opkald fra Københavnere, der gerne vil have tilsendt kuponer. Men man må altså lægge vejen forbi Tårs Døgnbutik, hvis man vil have fingrene i en kupon fra kiosken.

32 år er gået, siden Carsten Andreasen åbnede Tårs Døgnbutik. Og det var da også i netop den, at Carsten Andreasen torsdag modtog sit syvende opkald fra Dansk Spil.

Endnu et heldigt menneske havde gaflet en millionærkupon til sig fra hans kiosk. Første gang var i 1996.

Inde bag de her mure er der fundet syv millinærkuponer. Den største og seneste er på 158 millioner kroner. Foto: Privat. Vis mere Inde bag de her mure er der fundet syv millinærkuponer. Den største og seneste er på 158 millioner kroner. Foto: Privat.

Men det er ikke misundelsen, der trækker i Carsten Andreasen, for som han siger: »bare det, at man får lov til at sælge en.«

Carsten Andreasen får ikke provision for at sælge en kupon med en gevinst på, men det gør nok heller ikke det store, for omsætningen stiger i butikken månederne efter.

Men selvom Carsten Andreasen har haft syv millionærkuponer i sin hånd, så har han aldrig selv vundet en. Sammen med fire andre vandt han dog engang 120.000 kroner – så 30.000 til hver.

»Det var også dejligt,« fortæller Carsten Andreasen, der altså kan glæde sig over af at have solgt kuponer, hvor der var følgende gevinster på: 9,5 millioner, 3.5 millioner, 1.1 millioner og tre med en på.

Og nu kan han altså også prale af at have solgt en kupon med svimlende 158 millioner kroner på.

Vedkommende, der har vundet de mange millioner, har selv ringet direkte til Dansk Spil.