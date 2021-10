En 65-årig blev efterlyst på Facebook af sine pårørende, da han han ikke var set siden lørdag aften klokken 20.

I opslaget, som blev delt i grupper i nærområderne, stod der, at familien var meget bekymret, da den 65-årige lørdag var gået i kiosken og siden ikke var blevet set.

De opfordrede til at lede i områderne omkring Hals.

Søndag er den 65-årige fundet død, det oplyses i et nyt opslag på byen Hals’ Facebook-gruppe.

I opslaget er der en kvinde, der skriver, hun er datter til den afdøde, og som takker for, at så mange hjalp med at lede.

Overfor Nordjyske bekræfter Nordjyllands Politi hændelsen og fortæller, at manden er fundet livløs i en grøft klokken 18.46 på Aalborgvej lige uden for Hals.

De betragter det som et tragisk uheld, at manden er endt i grøften og druknet, da politiets undersøgelse ikke tyder på, at han er blevet påkørt.

