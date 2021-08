De mødte hinanden som helt små i en skovbørnehave. Og som kun 20-årige startede de deres eget modebrand.

Nu – syv år senere – har de ti ansatte og et overskud i millionklassen. De klæder nogle af verdens mest kendte kvinder på og syr tøj på bestilling til Kim Kardashians datter.

I anledning af modeugen i København sætter B.T. fokus på nogle af de mest succesrige danske modebrands. Og her er Saks Potts svær at komme udenom. Mange danskere har måske ikke hørt om det – eller måske kun stiftet perifert bekendtskab med Saks Potts’ spraglede pelsfrakker eller glimtende dragter.

Men i modeverdenen og i Hollywood ved de kendte godt, hvem danske Barbara Potts og Cathrine Saks er. De to kvinder, der i dag begge er i slutningen af 20erne, har nemlig de seneste år gjort sig yderst bemærket.

Cathrine Saks og Barbera Potts tilbage i 2015. Foto: Simon Skipper Vis mere Cathrine Saks og Barbera Potts tilbage i 2015. Foto: Simon Skipper

Superstjerner som Rihanna, Beyonce, Lady Gaga og Selena Gomez har fået øjnene op for Saks Potts' farverige tøj. Og det samme har Kardashian-søstrene. Kim Kardashian er så stor en fan, at hun har fået Saks Potts til at lave tøj i børnestørrelse til hendes datter North West.

Og også de yngre søstre fra Kardashian-klanen, Kylie og Kendall Jenner, er flere gange blevet set i det danske mærke.

Det vækker glæde hos den danske designduo:

»Trust me, når vi er alene, skal vi nok skrige, når vi ser fucking Rihanna, der har vores tøj på,« fortalte Cathrine Saks til modemagasinet Elle i 2020.

Det er blandt andet disse farverige frakker, som Saks Potts er blevet verdenskendt for. Foto: Celina Dahl Vis mere Det er blandt andet disse farverige frakker, som Saks Potts er blevet verdenskendt for. Foto: Celina Dahl

Især har det vakt opmærksomhed, at den kun otteårige North West er blevet set i Saks Potts' tøj. Det danske mærke laver nemlig normalt kun voksenstørrelser.

Ifølge de to designere var det Kim Kardashians stylist, der selv henvendte sig til Saks Potts, da hun havde forelsket sig i et lilla sæt, som de havde lavet. Hun bad derfor om at få det lavet i børnestørrelse, og det fik hun. Og siden er flere dragter blevet sendt til Kim Kardashians hjem.

»Det føles helt vildt, og det er ret surrealistisk, at Kim Kardashian har valgt at style Saks Potts på sin datter. Hun har mulighed for at vælge fra alle brands i hele verden, så det er en stor kompliment, at hun så godt kan lidt vores design,« har Barbara Potts og Cathrine Saks udtalt til alt.dk.

Ifølge Morten Steinmetz, der er partner og ekspert i mode hos Deloitte, gør det en kæmpe forskel for et modebrand, når kendte personer bliver set i tøjet.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Kim Kardashian West (@kimkardashian)

»Det betyder ekstremt meget. Det, at du kan få nogle berømte til at gå rundt i dine modestyles på Instagram eller andre steder, hvor de er eksponeret, er en god måde at få eksponeret ens tøj,« siger han og tilføjer, at det også kan føre til nye markeder:

»Det er kæmpe reklame, og sådan noget kan også være startskuddet til sådan et brand om at lave en børnekollektion, fordi der kan komme mange forespørgsler.«

Saks Potts’ succes kan også ses på bundlinjen, hvor de i 2020 fik et overskud på 3,5 millioner kroner før skat – mod mere beskedne 208.000 i 2019. Virksomheden har ikke oplyst sin omsætning, men antallet af medarbejdere er de seneste år blevet øget til ti personer, hvilket er en fordobling af medarbejderstaben siden 2018.