Da Ditte og Nicolaj Reffstrup for 12 år siden overtog et halvfalleret dansk tøjmærke, var der nok ikke mange, der troede på, at de få år efter ville være mangemillionærer.

Men Ditte fra Hirtshals har siden barnsben haft en udpræget sans for mode. Og selv om hendes mand er it-specialist, så har parret vist sig at være et super match i modebranchen.

I anledning af modeugen i København ser B.T. nærmere på den danske modebranche. Her er Ganni et af dansk modes største succeser de seneste år.



Succesen kan måles i millioner. Helt præcis 410 millioner kroner, som egenkapitalen lyder på i Nicolaj og Ditte Reffstrups holdingselskab, efter at de har formået at gøre tøjmærket Ganni nutidigt og verdenskendt.

Som barn så jeg temmelig anderledes ud i skolegården Ditte Reffstrup, Designer og ejer af Ganni

»Det er et ekstremt stærkt brand, for de er godt repræsenteret på den digitale platform. De er ekstremt skarpe i deres design, og så har de meget fokus på bæredygtighed, så de rammer lige spot ind på nogle af de her megatrends, der er på fashion,« siger Morten Steinmetz, der er partner og ekspert i mode hos Deloitte.

Står det til Nicolaj Reffstrup, så er ambitionerne dog meget større:

Selvom coronaepidemien satte en stopper for at ekspandere i 2020, så er det tilsyneladende kun et komma i succeshistorien, fortæller han til finans.dk

»2021 er begyndt rigtig godt for os salgsmæssigt, så vi forventer at kunne hente en stor del af den vækst, som vi ikke fik i fjor og havde planlagt for i år i en femårsplan. Det bliver en vækst på et trecifret millionbeløb. Den kommer fra en kombination af onlinehandel og fysiske butikker,« siger han.

Nicolaj og Ditte Reffstrup overtog sammen med deres forretningspartner, René André Dyhring Mikkelsen, Ganni i 2009. Foto: Celina Dahl

Og lykkes det, så bliver succeshistorien om Ganni endnu mere utrolig, end den er i forvejen. For den er utrolig. Helt fra starten, hvor den lille modebevidste Ditte voksede op i nordjyske Hirtshals.

»Som barn så jeg temmelig anderledes ud i skolegården. Mens andre piger var iført pæne kjoler, var jeg iført flamboyant tøj som Bananarama. Mode var altid en måde, som jeg udtrykte mig selv på,« har hun fortalt til modemagasinet Modaoperandi.

På trods af den store interesse er hverken Ditte eller Nicolaj Reffstrup uddannet indenfor mode. Mens Nicolaj Reffstrup har en kandidatgrad i it, kan Ditte Reffstrup vel bedst betegnes som en selvskabt designer.

Hun har arbejdet sig op gennem modebranchen blandt andet som indkøber for Peder & Stoffer og senere for den danske modegigant Bestseller.

Ditte og Nicolaj Reffstrup har skabt en stor succes. Undervejs har de også formået at blive forældre til tre børn. Foto: CAROLINE BLUMBERG

Her blev et møde med stifteren af Bestseller, Troels Holch Povlsen, der er far til den nuværende Bestseller-ejer, Anders Holch Povlsen, afgørende.

Troels Holch Povlsen ansatte Ditte Reffstrup som indkøber, men gav hende også mulighed for at begynde at designe.

Da de overtog Ganni, fortsatte Ditte Reffstrup med at designe. Og så besluttede parret at gøre noget smart. Dels valgte de at koncentrere sig om den såkaldte 'Ganni-pigen' – pigen på cykelstien, der skal kunne bruge tøjet. Men de valgte også at satse på almindelige – ikke alt for kendte – influencere til at markedsføre tøjet.

»Nogle gange kan du tage en pige med omkring 4.000 følgere, som bor et sted uden for København, og hun vil sælge hundredvis af ting,« har Nicolaj Reffstrup fortalt i et interview med Harpers Bazar.

I 2017 solgte Nicolaj og Ditte Reffstrup sammen med deres forretningspartner lidt over 50 procent af Ganni til den amerikanske kapitalfond L Cattterton. Ifølge Finans.dk fik de tre tilsammen lidt over 500 millioner kroner for salget. Foto: Maria Albrechtsen Mortensen

Her fortalte han også, at Ganni modsat ikke oplevede særlig stor effekt, da superstjernen Rihanna som den første superkendis blev set i noget af deres tøj. Dengang solgte de til deres store skuffelse kun ni stykker af det tøj, Rihanna havde haft på.

Ifølge Michael Hillmose, der er international chef i Dansk Mode & Textil, handler det dog også om at være det rigtige sted på det rigtige tidspunkt.

»Det, Ganni har opnået, er rigtig flot, og det er ikke så tit, at det sker. Men når det er sagt, så har hver generation sine vindere, og der er Ganni på lige nu. For ti år siden var det nogle andre virksomheder, der oplevede det, som Ganni oplever nu,« siger han og peger på et brand som Bruuns Bazar, som i 90erne og 00erne oplevede en kæmpe succes for derefter at gå konkurs. I dag er selskabet ved at finde fodfæste igen.

Den vej virker Ditte Reffstrup, der selv engang har arbejdet for Bruuns Bazar, til at være påpasselig med at gå. Da hun selv var indkøber, så hun flere modebrands, der forsøgte at ekspandere for voldsomt, og de endte med at lukke. Og den fejl vil hun ikke selv begå, fortæller hun til Harpers Bazar.

