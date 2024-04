At stemningen ikke er den bedste i Christian Kjærs familie, er ikke svær at gætte, efter Christian Kjær har meddelt, at to af hans fire børn stort set ikke skal arve noget.

Nu fortæller Christian Kjærs kone, Susan Astani, hvordan spliden har påvirket familien.

Til B.T. fortæller hun, at især forholdet til Christian Kjærs ældste søn, 56 årige Philip Kjær, som rigmanden fik i sit første ægteskab, er anstrengt.

»Vi har mødt ham flere gange tilfældigt til nogle arrangementer, hvor han ikke engang hilser på Christian,« siger hun.

Susan Astani med sønnen Alexander tilbage i 2019. Foto: Silla Bakalus

Og det har næppe hjulpet på det betændte forhold, at Philip Kjær for nylig angiveligt stævnede sin aldrende far, fordi han mener, at han var blevet lovet den værdifulde millionejendom Skærbæk Plantage syd for Silkeborg med tilhørende op mod 2.000 hektar jord.

Ejendommen har Christian Kjær for nylig overdraget til Susan Astani, som er Christian Kjærs tredje kone. Parret har været gift i ti år.

Susan Astani har fortalt, at hun og Christian Kjær anser stævningen som 'en krig', som Philip Kjær har startet mod sin halvlillebror, Alexander Astani Kjær, som er Susan Astani og Christian Kjærs 11-årige fælles søn.

Hvordan er Philips forhold til Alexander?

Philip Kjær med sin kone Esther tilbage i 2003. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

»De har ikke noget forhold. Han har måske set ham tre gange i hele sit liv,« forklarer hun.

Christian Kjær har foruden Philip og Alexander også to børn fra sit andet ægteskab med Janni Spies – nemlig datteren Michala og sønnen Christopher

Michala er det andet af de fire børn, som Christian Kjær ikke synes skal arve noget særligt, da hun ikke har ønsket kontakt med sin far længe.

Hvordan er jeres forhold til Christopher og Michala?

Janni Spies med datteren Michala Kjær (Brylov) i 2014. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

»Christopher er fantastisk. Han er så sød, og det har han altid været. Han er virkelig en god dreng. Og mine børn elsker også Christopher. Og de har det rigtig godt sammen,« siger Susan Astani, der foruden Alexander er mor til teenagebørnene, Stella og Leon, samt den voksne søn, Sam.

Og du har det også godt med Christopher?

»Ja, jeg elsker ham. Han er en aktiv del af sin fars liv,« svarer hun.

Selvom Christian Kjær og Michala Brylov (hed Kjær til efternavn, inden hun blev gift, red.) ikke har haft kontakt gennem flere år, så er forholdet til Michala Kjær dog helt anderledes end til Philip Kjær.

Christian Kjær ses her tilbage i 2013 med sønnen Christopher (tv) samt lille Alexander på armen. Foto: Betina Garcia

Det har Susan Astani fortalt til Her&Nu:

»Janni (Spies, red.) har altid behandlet mig pænt og med respekt. Og Michala har på intet tidspunkt skabt nogen problemer. Hun har taget en beslutning (om ikke at se os, red.), som jeg ikke er enig i og er ked af, men vi respekterer hendes valg,« fortæller hun.

Til Her&Nu har Christian Kjær desuden fortalt, at Philip Kjærs kone, Esther Kjær, har givet udtryk for, at hun hader sin svigerfar. Ifølge Christian Kjær har hun sagt, at hun hader ham 'from the bottom of my heart'.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Christian Kjær, men det har ikke været muligt.

Desuden har vi forsøgt at få en kommentar fra Philip Kjær, Michala Brylov samt Janni Spies, men ingen af dem er vendt tilbage på vores henvendelse.