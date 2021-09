72-årige Richard Buckley er død.

Modejournalisten har i mere end tre år været partner med den verdensberømte modedesigner Tom Ford.

Repræsentanter for Tom Ford har delt den triste nyhed via en skriftlig udtalelse, skriver People Magazine.

»Det er mod stor sorg, at Tom Ford kan fortælle, at han elskede mand gennem 35 år, Richard Buckley, er død.«

epa04159975 (FILE) A file picture dated 25 February 2004 shows US designer Tom Ford (R) embraced by his fiancee Richard Buckley (C) after he presented his Fall Winter 2004/05 collection for Italian fashion house Gucci during Milan Fashion Week in Milan, Italy. Ford revealed on 07 April 2014 that he has married Richard Buckley, his partner of 27 years, in USA. The couple welcomed a son named Alexander John Buckley Ford, born in September 2012.

»Richard døde fredeligt i deres hjem i Los Angeles med deres søn Jack ved sin side,« står der yderligere.

Han døde af naturlige årsager efter længere tids sygdom.

Den i dag 60-årige Tom Ford mødte sin nu afdøde mand ved et modeshow tilbage i 1986.

Først i 2014 blev de to gift.

Selvom det er mange år siden, de to mødtes første gang, har Tom Ford tidligere fortalt om, hvordan øjeblikket fortsat står klart for ham.

De to mødtes i en elevator, og da de nåede deres etage, vidste Tom Ford, at de to skulle bruge livet sammen.

»Jeg tænkte: 'Du er den eneste ene'. Det var det. Det var bogstavelig talt kærlighed ved første blik,« har han fortalt til People.

Richard Buckley havde en lang karriere indenfor modejournalistikken, hvor han blandt andet var redaktør for den italienske udgave af magasinet Vogue.