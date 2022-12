Lyt til artiklen

For et år siden så iværksætterløven Jacob Risgaard på vanvittige grønne tal. I år er noget anderledes.

Regnskabet for Risgaards eget holdingselskab, JR Holding ApS, viser et millionunderskud for første gang i 14 år.

Underskuddet for Jacob Risgaard lyder på 2 millioner kroner viser regnskabet for 2021/2022, hvilket står i skarp kontrast til det tårnhøje resultat på 121 millioner kroner ved sidste års regnskab.

Ifølge Finans ligger årsagen til den skærende kontrast mellem de to resultater i, at rekordoverskuddet skyldtes et boom af onlinesalg under corona.

Endvidere købte Bestseller-ejer Anders Holch Povlsen sig også ind i firmaet.

Af det nye regnskab fremgår det, ifølge Finans, at underskuddet også har haft indflydelse på virksomhedens egenkapital, der gennem det seneste regnskabsår er faldet med 17 millioner kroner fra 155 millioner kroner til nu at lyde på 138 millioner kroner, skriver Finans.

