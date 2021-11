Det startede med to venner, der havde arbejdet sammen siden gymnasiet, en kælder i København og en meget spilinteresseret ung mand fra Tyskland.

Nu har deres iværksættereventyr gjort dem så stenrige, at de er strøget ind på årets liste over Danmarks 100 rigeste, der udgives af Økonomisk Ugebrev.

Den ene af de tre, 38-årige Joachim Ante, er braget direkte ind på pladsen som Danmarks 10. rigeste med en formue på 15 milliarder kroner.

»Det her er simpelthen det vildeste, jeg nogensinde har set. Det her med at komme fra ingenting og komme ind med et tocifret milliardbeløb,« siger Ejlif Thomasen, der er revisoruddannet journalist, og som har lavet listen, der tidligere har været udgivet af både Berlingske og Børsen, de seneste 25 år.

Nicholas Peter Francis stod i 2019 frem og fortalte, at det var ham, der ville betale for baby Trump-ballonen til Danmark. Foto: screendump / Youtube Vis mere Nicholas Peter Francis stod i 2019 frem og fortalte, at det var ham, der ville betale for baby Trump-ballonen til Danmark. Foto: screendump / Youtube

Joachim Antes to kompagnoner, David Helgason og Nicholas Peter Francis, følger godt efter på lidt lavere placeringer med formuer på henholdsvis otte og fem milliarder kroner.

Og hvem er de så, de tre nyslåede milliardærer, som du nok aldrig har hørt om før?

Navnet Nicholas Peter Francis ringer måske en klokke, da det var ham, der i 2019 betalte for at få den oppustelige baby Trump-ballon til Danmark forud for den daværende præsidents planlagte besøg. Men de to andre fyre kender de færreste.

De tre fandt sammen i 2002 og fik en god idé, efter at Nicholas Francis fra København søgte en samarbejdspartner til at hjælpe med et computerspil og ifølge TechCrunch fik en henvendelse fra den dengang tyske gymnasieelev Joachim Ante, der siden har haft base i København.

Joachim Ante var gymnasieelev i Tyskland, da han i begyndelsen af 00erne slog sig sammen med to danskere og grundlagde Unity. Vis mere Joachim Ante var gymnasieelev i Tyskland, da han i begyndelsen af 00erne slog sig sammen med to danskere og grundlagde Unity.

De startede med at udvikle deres egne spil, men kunne ikke finde en tilfredsstillende teknologi og kastede sig selv over teknologien bag spillene.

Det foregik til at begynde med i en kælder på Nørrebro, og David Helgason, der havde arbejdet sammen med Nicholas Francis siden gymnasiet, kom med.

Ideen skulle vise sig at være rigtig god. Bare ikke lige med det samme.

»Markedet fandtes ikke, og vi var for tidligt ude. Heldigvis ændrede verden sig til at blive god for os, men det tog nogle år,« har David Helgason fortalt Berlingske-podcasten 'Succeskriteriet'.

David Helgason til højre hoppede med på spileventyret fra start. Vis mere David Helgason til højre hoppede med på spileventyret fra start.

Men de tre stiftere havde fat i den lange ende. For deres idé svarede til en slags Microsoft for spil. Og spilindustrien var voksende.

De satsede deres sparepenge på deres virksomhed Unity, og da Apple lancerede iPhone og App Store i 2008, satte det gang i forretningen. David Helgason flyttede til Silicon Valley i Californien, og her kunne man hurtigt se potentialet.

Gmails vicepræsident, Diane Green, skød penge i selskabet, og siden er flere investorer kommet til.

I 2020 kom Unity på Børsen i USA, og det gjorde stifterne til milliardærer. Godt hjulpet på vej af corona, der har fået folk til at sidde hjemme og spille spil. Unitys markedsværdi kom hurtigt op over 100 milliarder kroner.

Dengang ejede Joachim Ante ifølge finans.dk fire procent af virksomheden, mens David Helgason ejede otte procent.

Ifølge Michael W. Langer, der er chefredaktør på Økonomisk Ugebrev, er Unity-milliardærerne ikke de eneste it-milliardærer, der er at finde på årets liste over Danmarks 100 rigeste, der bliver udgivet tirsdag.

»Generelt er top 100-listen præget af mange virksomheder eller ejere af virksomheder fra den gamle økonomi, som transport, ejendomme, industrivirksomhed og detailhandel. Men nu begynder de der it-virksomheder fra den nye økonomi at komme ind,« siger han.

Han spår, at vi de næste år nok vil se flere af denne slags milliardærer på listen, da flere it-virksomheder ligger lige på grænsen til at være såkaldte Unicorns – virksomheder, der er en milliard dollar værd.

