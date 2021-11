Billederne af en storsmilende ung Caroline Fleming ved siden af lillesøsteren Louise Iuel Albinus og deres nu afdøde far, lensbaron Niels Krabbe Iuel Brockdorff, står stadig fremme i deres rammer rundt omkring blandt antikke møbler i de gamle højloftede stuer.

Det samme gør andre billeder fra store dage som konfirmationer og bryllupper. Men bortset fra dem og de mange udstoppede dyr er der ikke meget, der minder om liv, da B.T. besøger Valdemars Slot, der netop er sat til salg.

I flere måneder har det gamle slot været helt forladt og lukket for offentligheden. Kun nogle få ansatte sørger for at holde den over 6.000 kvadratmeter store historiske hovedbygning lidt varm og passe omgivelserne, så det hele ikke falder hen. I mellemtiden spekuleres der lystigt blandt de lokale om, hvem der bliver de nye ejere – og rygterne florerer lystigt om rige familier, fonde og helikoptere.

Det er en strid mellem de to tidligere baronesser Caroline Fleming og hendes søster, der er blevet rygende uenige om et regnskab, som har ført til, at slottet nu skal sælges. 165 millioner krone må en køber hive op ad lommen for at erhverve slottet, der blev bygget af Christian IV til en af hans sønner, men som siden blev overtaget af søhelten Niels Juel.

Niels Iuel Brockdorff med datteren Louise ved hendes bryllup i 2009.

B.T. har utallige gange forgæves forsøgt at få en kommentar fra de to søstre, der ifølge B.T.s oplysninger er så uenige, at de slet ikke taler sammen.

På Tåsinge er lokalbefolkningen ked af udsigten til, at de formentlig mister den adelige familie, der med sine forbindelser til Kongehuset i årtier har sørget for at sætte slottet på landkortet.

»Nu, hvor jeg har kendt Niels (lensbaronen, red.) og ved, at det har været i familiens eje så længe, så synes jeg, det er trist, at det skal på andre hænder,« siger Steen Jørgensen, der ejer Carlsberg Camping få kilometer fra slottet.

Han håber stadig, at der kan findes en løsning, så slottet bliver i familien. Caroline Flemings stenrige britiske eksmand, Rory Fleming, har i mange år hjulpet med at støtte slottet økonomisk og ejer blandt andet stadig en af skovene.

NOgle af de historiske rum på Valdemars Slot har både været åbne for besøgene og samtidig brugt af familien. Her ses flere familiebilleder, der står på hylderne.

I flere år var planen, at Caroline og Rory Flemings nu 17-årige søn, Alexander, skulle overtage slottet. Han ejer også fortsat en stor del af slottets antikke inventar, der tæller kæmpestore, gamle malerier, gobeliner, en stor antik bogsamling, møbler og de smukke, antikke lysekroner, som i mange år har stået til skue for slottets gæster.

»Jeg håber, at barnebarnet måske ... at farmand har tegnebogen i orden, og at Rory Fleming måske kunne overtage det,« siger Steen Jørgensen, der dog også har et meget klart bud på, hvem han ikke ønsker skal overtage slottet:

»Det værste scenario ville være, hvis det var nogen, der ville have det til privatforbrug. Hvis de vil sidde dernede og hygge sig, for det er et pragtfuldt slot, og har man så mange penge, at man ville have det som sin private residens, så ville det være en skam for os alle sammen – for det er jo en turistmagnet,« lyder det fra campingpladsejeren, der dog gerne så, at for eksempel Lego-Fonden overtog slottet, hvis der skal nye ejere til.

Der har tidligere floreret rygter om, at medlemmer af Lego-familien har set på slottet, men begge grene af Lego-familien, familien Kirk Kristiansen og familien Kirk Johansen, har tidligere over for B.T. afvist, at de er interesserede i slottet.

Rygterne er dog stadig i live, og nogle mener, at de så sent som for en måned siden så den stenrige familie ankomme med helikopter for at bese slottet, hvilket B.T. dog ikke har kunnet få bekræftet.

Hos frisør Signe Dam, der har en salon i en af de mange bygninger ved slottet, er der også håb om, at de næste ejere bliver nogen, der vil gøre slottet mere tilgængeligt.

»Flere af mine kunder har sagt, at de synes, det er ærgerligt, at det står tomt, og at det er lukket, og der er mange, der ønsker sig, at det bliver åbnet op igen,« siger hun.

For de lokale har været flittige bruger af slottet og den store omkringliggende have. En stor del af den store hovedbygning har været brugt som privat museum og har været åben for offentligheden, mens familien har boet i en lejlighed på 500 kvadratmeter i den ene ende af slottet.

Valdemars Slot er skønt beliggende.

Men museumsdelen med den imponerende riddersal, der har lagt gulv til flere fester med kongelige deltagere, og de højloftede stuer med antikke, lange højborde og de gamle senge fra fortidens baroner og baronesser har også med jævne mellemrum været i brug. Både af familien selv ved fester, men også andre har kunnet leje sig ind og benytte de historiske rammer til bryllupper og store begivenheder.

Ved Dagli'Brugsen i landsbyen Landet, få kilometer fra slottet, har Anne Dorte Rasmussen også hørt om balladen på Valdemars Slot. Hun har boet på Tåsinge i 40 år og håber, at de kommende ejere vil få lidt ro på slottet, så det kan blive ført videre.

Ifølge Anne Dorte Rasmussen er slottet vigtigt for lokalsamfundet, da det er en del af kulturarven. Hun har et ønske til den kommende ejer:

»Jeg håber, at det vil være en, der vil åbne op for skovene, så man kan få lov til at bevæge sig frit uden at skulle vige for jagt og andet hele tiden, så det rekreative område omkring slottet kan bruges af dem, der bor her,« siger hun og tilføjer:

»Og jeg håber, at det er en, der har så mange millioner, at vedkommende kan bruge slottet som sit hjem og passe godt på det og holde det ved lige, så det stadig er den smukke bygning, som det er.«

Og millioner kan man hurtigt bruge en del af på det gamle slot, der mange steder trænger til en kærlig hånd. Alene forsikringspræmien løber op i 500.000 kroner, har ejendomsmægler Asger Olsen, som har slottet til salg, tidligere fortalt til B.T.