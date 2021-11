Efter flere måneders drama er Caroline Flemings familieslot, Valdemars Slot, netop blevet sat til salg. Men hvem bliver den mulige køber?

Ifølge ejendomsmægler med speciale i godser, findes der typiske tre slags købere til en ejendom af den kaliber.

»Man skal både have lysten til at betale for det og drive det. Alene forsikringssummen løber op i 500.000 om året,« siger ejendomsmægler Asger Olsen, der har slottet til salg.

Valdemars Slot blev bygget af Christian IV og har været i den adelige familien Iuel-Brockdorffs eje i 11. Generationer.

Valdemars Slot ligger naturskønt ved vandet på Tåsinge. Foto: Valdemars Slot / Asger Olsen

Selve hovedbygningen er med sine 6.000 kvadratmeter en af landets største private boliger, og med den historie, der følger med slottet på Tåsinge, vil det formentlig tiltrække en særlig slags købere.

»Hver gang du har med de der store ejendomme at gøre, så er der mange følelser involveret. Så nu skal vi ud og finde nogle andre, der vil passe på det, som de foregående ejere har gjort i 400 år,« siger Asger Olsen, der har solgt tre andre godser i år.

Han peger på, at der typisk findes tre slags købere til sådan en ejendom: En fond, en dansk rigmand eller en udenlandsk rigmand.

»Det mest sandsynlig er, at der kommer en privatmand. Og mindst halvdelen af dem, der kommer ind over sådan noget, kommer fra udlandet, hvor de tjener mange penge,« siger han og fortæller, at køberne af godser kan være relativt ukendte i Danmark.

Valdemars Slot er kæmpe stort - også indeni. Foto: Valdemars Slot / Asger Olsen

Asger Olsen fortæller, at han har flere mulige bud på købere, som han skal kontakte, ligesom han allerede selv er blevet kontaktet af flere. Han satser derfor ikke på, at det vil tage lang tid at finde en køber til herligheden.

»165 millioner er jo mange penge, men der er jord for de første 100 millioner kroner. Og der er jo også villaer på strandvejen, der bliver solgt for 100 millioner kroner,« siger han.

Den kommende ejer får flere muligheder med det gamle slot. Foruden den store hovedbygning, der huser en lejlighed på 500 kvadratmeter, så følger der også 17 udlejningsboliger, en række andre bygninger og 418 hektar land, som er både mark og skov, med.

Ifølge advokat Henning Moritzen, der likvidator i sagen, er der både indhentet tilladelse til at oprette hestestutteri og andre spændende ting på stedet.

En del af bygningerne er dog fredet, og det sætter nogle begrænsninger.

Men det er forskelligt, hvad de nye ejere af godserne vælger at bruge dem til. Nogle vælger at bosætte sig på dem, mens andre bruger dem som repræsentationslokaler til møder med for eksempel udenlandske forretningsfolk.

»For eksempel brugte erhvervsmanden Lars Kolind brugte Løndal Gods (syd for Silkeborg, red.) forretningsmæssigt, mens han selv boede i København,« siger Asger Olsen.

Uanset hvad, så vil det være smart, hvis den kommende ejer har rigeligt på bankkontoen, for det koster en formue at drive og vedligeholde Valdemars Slot.

»De nuværende ejere har fået det til at løbe rundt med indtægter fra landbruget og udlejning, men der følger også forpligtelser med. Og de er nødt til at have 4-5 mand ansat for at holde parker og lignende ved lige,« siger Asger Olsen.