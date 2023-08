Den engelske rigmand Rory Fleming er officielt ude af Tåsinge.

Caroline Flemings eksmand - som tidligere har været med til at drive Valdemars Slot og desuden har foræret slottets indbo til parrets søn Alexander - har nemlig solgt sin andel af det store skovområde nær slottet.

Det bekræfter den nuværende direktør for Nørreskov A/S, der er virksomheden bag skovarealerne og de tilhørende bygningerne, overfor Fyens Stifttidende.

Frits Thorarin Thorarinsson bekræfter ligeledes, at det er den spanskbosatte vinavler Peter Heinrich Sisseck, der har overtaget Nørreskov fra Rory Fleming.

Ifølge CVR-registeret har Vileka Investments Limited den sidste måned da heller ikke længere været ejer af virksomheden, som nu ejes helt af Peter Heinrich Sisseck.

I samme ombæring er Rory Fleming trådt ud af bestyrelsen - mens Peter Heinrich Sisseck og flere andre er kommet ind.

Caroline Fleming udtrådte selv fra skovejendommens bestyrelse tilbage i marts 2010.

Det skete to år efter hendes skilsmisse fra Rory Fleming, ligesom hun året efter tilbagegav Valdemars Slot til sin far, lensbaron Niels Krabbe Iuel-Brockdorff, efter hun og eksmanden havde haft ansvaret for driften.

ARKIV. Rory Fleming var stadig gift med Caroline Fleming, da de sammen ankom til Kronprinsparrets datter, prinsesse Isabellas dåb i Fredensborg Slotskirke tilbage i sommeren 2007. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix Vis mere ARKIV. Rory Fleming var stadig gift med Caroline Fleming, da de sammen ankom til Kronprinsparrets datter, prinsesse Isabellas dåb i Fredensborg Slotskirke tilbage i sommeren 2007. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Her valgte Rory Flemming dog at beholde Nørreskoven.

Virksomheden for skovområdet og de tilhørende bygninger tiltrådte Caroline Fleming, Rory Fleming og Niels Krabbe Juel-Brockdorff i bestyrelsen i godt et halvt år efter stiftelsen for mere end tyve år siden.

Her var Niels Krabbe Juel-Brockdorff dog fratrådt længe inden sin død i 2017.

Lensbaronen ejede derimod Valdemars Slot, som han havde testamenteret til sit ældste barnebarn, Alexander Fleming.

Men efterfølgende meddelte Caroline Fleming og Rory Fleming, at deres dengang mindreårige søn ikke ønskede at arve slottet.

I stedet havde Rory Fleming opkøbt Valdemars Slots indbo til sønnen, mens Caroline Fleming og hendes søster Louise Iuel Albinus ejede slottet i fællesskab.

Dog endte en uenighed om et regnskab med at skabe så stor splid, at Valdemars Slot blev sat til salg i 2021.

Året efter købte Louise Iuel Albinus slottet, men siden har balladen mellem søstrene fortsat, da der har været strid om slottets indbo, som er blevet solgt på auktioner hos Bruun Rasmussen.

Og nu ejer Rory Fleming altså heller ikke længere Nørreskov nær Valdemar Slot i Tåsinge.

Skovejendommen og de tilhørende aktiviteter har ellers generet et 'tilfredsstillende' overskud det seneste år på mere end 685.000 kroner. Det blev offentliggjort sidste måned i det nye årsregnskab.

Samtidig ejer virksomheden grunde og bygninger i området vurderet til mere end 34,2 millioner kroner, foruden en egenkapital på knap 2,8 millioner.

Herunder kan du høre seneste afsnit af B.T.-podcasten 'Det vi taler om'.