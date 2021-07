For en sjælden gangs skyld sætter Remee ord på den sag fra 2013, der kostede ham i underkanten af tre millioner kroner.

Det gør han i programmet 'Remee og Mathilde', som bliver sendt på Discovery+.

Sagen går ud på, at Remee tilbage i 2013 anklagede en af sine fortrolige medarbejder, Christian Hoeck, for underslæb. Noget, der kostede Christian Hoecks far, Jens Hoeck, jobbet som direktør i Basisbank.

Remee beskyldte Christian Hoeck for at have brugt løs af hans penge til et lystigt forbrug af blandt andet måltider, diskoteksbesøg, kasinobesøg og indskud på bettinghjemmesider.

Remee og Christian Hoeck, Remees tidligere personlige assistent. Foto: Claus Bech / Jonas Vandall Ørtvig Vis mere Remee og Christian Hoeck, Remees tidligere personlige assistent. Foto: Claus Bech / Jonas Vandall Ørtvig

Angiveligt skulle det samlede beløb være på 2,7 millioner kroner.

»Den sag ødelagde de næste mange år af mit liv. Den er så grænseoverskridende og pinlig for mig. Folk tænker, at jeg er et komplet tågehorn, fordi jeg har haft så meget tillid til den forkerte person. Jeg vil også indrømme, at den her sag afslører ret godt mine svagheder,« fortæller Remee i programmet.

Han bliver suppleret af Mathilder Gøhler, der fortæller, at Remee ofte er for godtroende over for andre mennesker. Noget, der også har spændt ben for ham i andre sammenhænge.

Fire år tidligere blev Remee atter bestjålet af en anden fortrolig medarbejder. Dengang drejede det sig om smykker og tøj. Kvinden, der bestjal Remee, indrømmede omgående sit tyveri.

(ARKIV) Elle Style Awards 2016 tirsdag aften d. 17. maj 2016 i DR's Koncerthus- - Elle holder deres årlige award-fest i DR koncerthuset med mange kendte navne på den røde løber. Her ses Remee med sin kæreste Mathilde Gøhler. RB X Factor-dommeren Remee hylder sin kæreste, Mathilde Gøhler, i en kærlig besked på Instagram. (Foto: Nils Meilvang/Scanpix 2016) Foto: Nils Meilvang Vis mere (ARKIV) Elle Style Awards 2016 tirsdag aften d. 17. maj 2016 i DR's Koncerthus- - Elle holder deres årlige award-fest i DR koncerthuset med mange kendte navne på den røde løber. Her ses Remee med sin kæreste Mathilde Gøhler. RB X Factor-dommeren Remee hylder sin kæreste, Mathilde Gøhler, i en kærlig besked på Instagram. (Foto: Nils Meilvang/Scanpix 2016) Foto: Nils Meilvang

Sagen fra 2013 havde ikke samme udgang. Christian Hoeck nægtede at have stjålet. Han mente i stedet, at der var indgået en mundtlig aftale mellem parterne.

Han hævder blandt andet, at han og Remee havde en aftale om, at han blev betalt i naturalier.

»Hvis jeg skal betale beløbet (de omkring 700.000 kroner, som byrettens dom lyder på, red.), så vil det svare til, at jeg har været negativt lønnet. Det vil sige, at jeg har betalt for at arbejde der, og det mener vi jo selvfølgelig er mærkeligt,« udtale han til Berlingske tidligere på året.

Remee vandt sagen i byretten. Den personlige assistent ankede omgående til landsretten, hvor sagen stadig ligger i skrivende stund.