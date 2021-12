Både anklager og forsvarer gik til den med fremvisning af nøgenbilleder og mudderkast mod hinanden, da de mandag procederede i retssagen mod Ghislaine Maxwell.

Mens det virkede til at være en tur op ad bakke for Maxwells dyre forsvarsadvokater, havde anklagemyndigheden let ved at fyre det ene skarpe argument af efter det andet.

»Hun gik efter en pige, hvis far lige var død; hun gik efter en pige, hvis mor var alkoholiker,« lød det fra anklager Alison Moe, der kaldte Ghislaine Maxwell for en 'farlig … voksen kvinde, der udnyttede sårbare børn'.

Hun mente derfor, at pilen kun kunne pege en vej:

Anklageren Alison Moe under sin procedure. Foto: JANE ROSENBERG

»Beviset er her. Det er klart. Det er konsekvent, og det peger kun på én konklusion: Maxwell er skyldig,« lød det fra Moe ifølge Independent og Inner City Press, der blogger fra retssagen.

De stærke ord var dog ikke de eneste midler, som anklagemyndigheden tog i brug.

Undervejs i den afsluttende procedure gennemgik man alle sagerne med de fire kvinder, der anklager Maxwell for at have groomet dem som mindreårige og for at have menneskehandlet dem med sex for øje.

Blandt andet har de anklaget Maxwell, der ifølge kvinderne var kærester med Epstein, for at have instrueret dem i at udføre seksuelle massager på Epstein, ligesom flere af dem også oplevede, at han ville have sex med dem.

Der blev vist flere meget intime billeder af Jeffrey Epstein og Ghislaine Maxwell for dommeren og juryen mandag. Her er et billeder, der er blevet vist tidligere i sagen. Foto: HANDOUT

Anklagemyndigheden fremviste en række billeder for dommeren og juryen, hvor man blandt andet kunne se Epstein og Maxwell være nøgne sammen i en pool, ligesom man også kunne se hende massere hans fødder med sine bryster.

De intime billeder skulle fastslå, at Maxwell og Epstein havde et kæresteforhold, hvilket Maxwell ellers har benægtet.

»Hvad man ser på disse billeder, er to mennesker i et seksuelt forhold,« lød det fra Moe, der tegnede et billede af Maxwell, som den nu afdøde Epsteins 'partner in crime' i forhold til at udnytte unge kvinder.

Men sådan så Maxwells forsvarer ikke på det. 59-årige Maxwell har gennem hele sagen nægtet sig skyldig i anklagerne mod hende, og hendes forsvarer mener, at hun er blevet til en slags syndebuk for den afdøde Epsteins forbrydelser.

Fore af Ghislaine Maxwells otte søskende, Kevin Maxwell, Christine Maxwell, Isabel Maxwell, and Ian Maxwell, dukkede mandag op i retten, hvor de blandt andet talte med deres søster. Foto: JEENAH MOON

»USAs anklagemyndighed fremlagde beviser, som var det en sensationspræget tabloid avis. Dette var gerninger, som Epstein gjorde, måske, hans forbrydelser. Men Ghislaine Maxwell er ikke Epstein,« lød det fra den ene forsvarsadvokat Laura Menninger.

»Ghislaine er for retten for at have været sammen med Jeffrey Epstein. Måske var det den største fejltagelse i hendes liv. Men det er ikke en forbrydelse,« sagde hun.

Maxwells stjerneadvokat Bobbi Sternheim mente, at sagen omhandler 'hukommelse, manipulation og penge', og henviste til et af forsvarets vidner - en psykolog med speciale i 'falsk hukommelse', der forklarede, at det var nemt at huske forkert.

Det argument affejede Moe, der sagde, at de kvinder, der anklagede Maxwell allerede havde fået en stor økonomisk kompensation ved det forlig, der blev indgået, da Epstein blev dømt første gang i 2008.

Ghislaine Maxwell i retten mandag den 20. december. Foto: JANE ROSENBERG

Ifølge anklageren var Maxwells rolle, at hun gjorde Epsteins ubehagelige adfærd til noget helt legitimt overfor ofrene, og at hun ville sætte ind, hvis nogens alarmklokker ringede.

»Maxwell var nøglen til hele denne operation,« lød det fra anklageren.

Efter de afsluttende bemærkninger fra begge hold, har juryen trukket sig tilbage for nå frem til en dom.

Ifølge Independent er der forventninger om, at juryen vil nå frem til en dom inden jul.

Maxwell kan få op mod 70 års fængsel, hvis hun bliver dømt for alle anklager.