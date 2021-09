Der er gået lige omkring 25 år, men Monica Lewinsky savner stadig en tilkendegivelse.

»Han burde ønske at sige undskyld på samme måde, som jeg selv gerne vil undskylde, hvis jeg har såret andre,« siger hun.

Bemærkningen, der falder i talkshowet 'Today', er rettet mod Bill Clinton, og det er den (selvfølgelig) på grund af den affære, de to havde tilbage midt i 1990erne – dengang han var præsident, og hun var praktikant i Det Hvide Hus.

Monica Lewinskys navn blev dengang på et splitsekund kendt over hele verden, og nu har hun valgt at gennemleve hele skandalen en gang mere. Det gør hun via miniserien 'Impeachment: American Crime Story', hvor hun faktisk har udfyldt to roller.

Et sjældent billede af Bill Clinton og Monica Lewinsky fra Det Hvide hus, taget 17. november 1995.

»Jeg har virkelig haft to kasketter på i dette projekt. Som producer er jeg meget stolt, men som omdrejningspunkt for historien er jeg nervøs,« siger Monica Lewinsky, der i tv-serien bliver spillet af Beanie Feldstein:

»Jeg er nervøs for, at folk skal se nogle af de værste øjeblikke i mit liv og se en adfærd, som jeg fortryder. Hvis du kan husker dine 20ere, så kan det være meget tåkrummende.«

Hun var kun 22 år, da det seksuelle forhold til USAs præsident begyndte.

For ham endte det med frifindelse i en historisk rigsretssag, men for Monica Lewinsky har forholdet i mange år været en fast følgesvend i baghovedet.

En ung Monica Lewinsky.

»Der har været en lang periode i mit liv, indtil for seks-syv år siden, hvor jeg følte, at der ikke var en afslutning på det,« siger den i dag 48-årige Monica Lewinsky i 'Today':

»Jeg er meget taknemmelig over, at jeg ikke har det på den måde mere. Jeg har ikke behov for at føle sådan.«

Dengang blev hun i brede kredse udskammet for affæren, og hun fortæller videre, at reaktionen forhåbentlig havde været anderledes i dag i kølvandet på eksempelvis #metoo.

»Måske havde jeg fået lidt mere støtte. Det er ikke kun de magtfulde personer, der har en stemme,« siger hun i tv-programmet.

»Jeg havde ikke et seksuelt forhold til den kvinde, frk. Lewinsky,« sagde Bill Clinton i første omgang – senere indrømmede han dog, at de to havde haft en affære.

Første afsnit af 'Impeachment: American Crime Story' er netop blevet sendt i USA, og i de kommende uger følger de resterende ni.

Men ønsker Monica Lewinsky egentlig, at Bill Clinton ser med sammen med resten af de amerikanske tv-seere?

»Jeg ved slet ikke, hvordan jeg skal svare på det spørgsmål,« lyder det fra hende.