»Kan du sætte et par ord på, hvordan det er, at din gode ven sidder som sagsøger?«

Det spørgsmål stillede advokat Anne Louise Wulff tirsdag i Københavns Byret til sin klient, Christian Yding.

Han er blevet sagsøgt af sin egen virksomhed, Vuffeli, der blev kendt i DR-programmet 'Løvens hule'. Blandt sagsøgerne sidder investor Jan Lehrmann og Mads Gleitze Smith.

Sidstnævnte stiftede Vuffeli sammen med Christian Yding.

Jan Lehrmann er nu stoppet i 'Løvens Hule', men har været med som investor i mange år. Han investerede tre millioner kroner i Vuffeli. Foto: DR/Per Arnesen Vis mere Jan Lehrmann er nu stoppet i 'Løvens Hule', men har været med som investor i mange år. Han investerede tre millioner kroner i Vuffeli. Foto: DR/Per Arnesen

»Det er helt klart det, der er det hårdeste,« svarede Yding på advokatens spørgsmål og fortsatte:

»Venskaber er rigtig vigtige – så det er nok det, der er det hårdeste. At han har gjort det (sagsøgt mig, red.). Hvor meget der er fri vilje, og hvor meget han er presset til, ved jeg ikke. Men det er det hårdeste.«

Christian Yding er blevet sagsøgt for at have brudt en ejerkontrakt i virksomhedens ledelse.

Ifølge sagsøgerne har Yding blandt andet foretaget en række lån uden bestyrelsens kendskab og accept.

To lån på henholdsvis 700.000 og 1,5 millioner kroner.

Ifølge sagsøgerne har Yding gamblet med virksomhedens videre eksistens.

»Det er brud på tilliden. Jeg har skullet investere i den her forretning. Christian har på intet tidspunkt ført mig ind i det her. Jeg føler mig ført bag lyset,« sagde Jan Lehrmann mandag i retten.

Sagsøgerne vil derfor have, at Yding skal sælge sin andel i virksomheden. Det nægter Yding, der mener, at de forsøger at stjæle hans virksomhed.

Mads Gleitze Smith gav sin forklaring mandag.

Og han medgav, at det ikke er sjovt at se sin ven blive sagsøgt:

»Jeg håbede ikke, vi skulle ende der. Men der var ingen anden udvej. Det var den eneste udvej.«

Det er kommet frem i retten, at begge medstiftere hæftede for lånet på 1,5 million kroner i form af en underskrift.

Christian Yding synes ikke, at han er behandlet retfærdigt. Foto: Silla Bakalus Vis mere Christian Yding synes ikke, at han er behandlet retfærdigt. Foto: Silla Bakalus

Derfor spurgte Anne Louise Wulff Mads Gleitze Smith, om han lige så vel kunne have været den sagsøgte part.

Og her var svaret klart:

»Nej.«

Hvorfor tror du ikke det?

»Jeg tror, det er et spørgsmål til de andre.«

Spørgsmålet kom da også. Ifølge Lehrmann og bestyrelsesformand, Henrik Luttrup, havde Mads Gleitze Smith handlet naivt og vidste ikke, hvad der foregik. Det gjorde Christian Yding derimod, mener de.

Christian Yding nægter dog, han gjorde noget galt.

Mads Gleitze Smith må have læst og vidst, hvad han skrev under på, da det 'blot drejede sig om syv linjer', mener han.

Virksomhedens økonomi var endvidere så dårlig, at lånene var en nødvendighed for at kunne imødekomme kommende ordrer.

Men her stiller sagsøgeres advokat, Thomas Weitemeyer, sig undrende.

For bestyrelsen blev aldrig informeret om lånene, som altså er et brud på ejerkontrakten. Og det medgiver Christian Yding.

Dog har der ikke på noget tidspunkt været noget faretruende ved lånene, mener Yding:

»Der var intet tab og ingen risiko,« mener Yding og tilføjer, at et lån på 1,5 millioner kroner set i bagklogskabens lys måske var for voldsomt.

Om Yding har forbrudt sig mod ejerkontrakten – og om sagsøgerne har ret, når de mener, at Yding skal sælge sin andel i virksomheden, skal Københavns Byret i sidste ende tage stilling til.

Tirsdag er sidste dag i den civile retssag, hvorefter der venter et par uger, før en afgørelse ligger klar.

Du kan læse mere om sagen her og her.