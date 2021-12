Lærke Kløvedal skal giftes med kæresten Peter Bro.

Det besluttede parret gennem ni år efter en tur på Michelin-restauranten Kadau i sommer, fortæller den 43-årige radiovært og madanmelder i Eurowoman.

»Nu bliver det virkelig mærkeligt, for vores børn ved det ikke engang,« røber Lærke Kløvedal til magasinet og fortsætter:

» … på Kadeau, der i sommer, besluttede vi, at vi skulle giftes. Vi var helt skudt af på sol, hav, mad og vin. Så blev vi enige om, at vi skal giftes,« lyder det fra radioværten, der tilføjer, at hun fra første færd vidste, hun ville giftes med den seks år ældre professor Peter Bro.

Radiovært Lærke Kløvedahl og professor Peter Bro skal giftes. Vis mere Radiovært Lærke Kløvedahl og professor Peter Bro skal giftes.

Til daglig bor parret på Amager med deres tre sammenbragte børn, herunder Lærke Kløvedahls 13-årige søn Storm, som hun har med ekskæresten, tv-kokken Adam Price.

Til daglig er Lærke Kløvedahl madanmelder for Politiken og vært på Radio4-programmet 'Det sidste måltid'.

Hendes kommende ægtemand, Peter Bro, er professor og leder af journalistuddannelserne på Syddansk Universitet. Han har to børn på 12 og 17 år fra et tidligere forhold.

Lærke Kløvedahl er datter af den afdøde forfatter-søfarer Troels Kløvedahl og sygeplejerske Maiken Kløvedal og dermed søster til tv-værten Mikkel Beha Erichsen.