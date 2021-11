Hun er kendt for at svinge pisken over deltagerne i tv-programmet 'Luksusfælden', og hun har lige haft et kanon valg, hvor hun blev valgt ind til Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune.

Nu kan erhvervsjuristen og politikeren Mette Reissmann så føje endnu en titel til sit cv.

58-årige Reismann er nemlig blevet ny formand for Dansk Aktionærforening. Det skriver foreningen på sin hjemmeside.

Direktør i Dansk Aktionærforening, Mikael Bak, virker meget begejstret for den nye formand.

»Vi kender Mette som en vigtig stemme i investordebatten og som en skarp kommunikator. Mette har gennem mange år kæmpet for, at helt almindelige danskere både skal høres og respekteres, og at det er vigtigt at tage ansvar, også når det gælder den almindelige danskers opsparing.«

Den kendte 'Luksusfælden'-ekspert har da også en god erfaring i bagagen til jobbet.

Foruden at have sin uddannelsesmæssige baggrund i orden, har hun været medstifter af bevægelsen Kvindeøkonomien. Derudover har hun været medlem af Realkreditankenævnet, Forbrugerklagenævnet og Pengeinstitutankenævnet.

»Jeg er utrolig glad for at få mulighed for at forene mange af de gøremål, som jeg gennem årene har været stærkt engageret i. Jeg har altid set investering i uddannelse som afgørende og en vigtig brik for at få især flere kvinder til at være finansministre i deres eget liv,« udtaler Reissmann.

Mette Reissmann. Foto: Jonas Vandall Ørtvig

Mette Reissmann har været vært på TV3-programmet ‘Luksusfælden’ on / off i over et årti.

Hun var oprindeligt vært fra 2007 til 2011. Fra 2011 til 2019 var hun folketingsmedlem for Socialdemokratiet, men grundet parties fald i antal mandater måtte hun forlade Christiansborg i 2019.

I 2015 vendte hun tilbage til Luksusfælden og forlod derefter programmet igen, men i 2021 dukkede hun igen op på TV3, hvor hun igen hjalp danskerne med at få styr på økonomien.

Mette Reissmanns tid i politik er heller ikke forbi. Efter exitten fra Christiansborg meddelte hun, at hun ville stille op som kandidat til borgmesterposten i København. Det kandidatur trak hun dog tilbage, inden det netop afholdte kommunalvalg.

Her fik Reissmann, der oprindeligt er fra Esbjerg, men som har boet i København i 30 år, dog så godt et personligt valgt, at hun blev valgt ind til Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune.

Hos Dansk Aktionærforening afløser Mette Reissmann Ole Søeberg, der sad på posten i to et halvt år.