Han var i årtier kendt som den storsmilende hår-tryllemand bag de kendtes smarte frisurer. Men kendisfrisøren Tage Frandsen har gemt på en hård historie fra sin barndom.

Han blev født uden for ægteskab og tilbragte de fire første skønne år af sit liv hos sine bedsteforældre, men da han var fire år, ville hans mor have ham tilbage. Og så begyndte seks meget triste år.

Morens nye mand var nemlig meget voldelig.

»Det startede meget voldsomt. Jeg kan huske, at min lillebror havde et Brio-tog, som jeg gerne ville lege med, men det måtte jeg ikke. Så fik jeg et par på kassen af min mors mand,« fortæller Tage Frandsen i den nye bog 'Tage Frandsen – Historien om Danmarks første kendisfrisør’, der er skrevet af Kasper Iversen.

Tage Frandsen er en kulørt mand, der godt kan lide farver på sit tøj. Foto: Bax Lindhardt

Det blev til mange ‘par på hovedet’ for både Tage og hans mor.

»Jeg følte, at han ødelagde alt for mig,« fortæller frisøren i bogen om sin stedfar, der var landmand.

Det hele kulminerede, da stedfaren en dag hentede et jagtgevær og truede Tage Frandsens og hans mor.

»Dér får jeg nok. For hvad kan han finde på? Vil han skyde os? Slå os ihjel?,« fortæller Tage Frandsen.

Stedfaren skød ikke, men da han havde forladt huset, tog den tiårige Tage Frandsen en alvorlig beslutning. Han ville forlade familien og sagde til sin mor, at hun og hans fem yngre søskende kunne tage med eller lade værre.

Moren valgte at gå med, og sammen tog de hjem til bedsteforældrenes hus i Horsens. Efterfølgende blev moren skilt fra stedfaderen, og derefter boede Tage Frandsen hos sine bedsteforældre, indtil han som 14-årig fik en læreplads som frisør.

Selvom det er mange år side, har barndommen præget Tage Frandsen så hårdt, at han i årvis ikke har fortalt nogen detaljer fra den – ikke engang til sin mand gennem 41 år, Karsten.

»Det har været meget svært, men jeg føler nu, at jeg har fået renset min krop. Det er alt det, jeg har gået og gemt på igennem mange, mange, mange år, og nu er jeg 73 år. Nu er jeg blevet befriet. Jeg har det godt med det«, siger 73-årige Tage Frandsen, da B.T., møder ham på Café Kitchenette på Frederiksberg – et stenkast fra både hans livsværk, frisørsalonen på H.C. Ørstedsvej, og fra hans lejlighed, som de seneste tre årtier har dannet rammen om hans liv.

Tage Frandsen med sin partner gennem mange år, Karsten. Foto: Bax Lindhardt

Selvom livet efter 'exitten' fra stedfaren blev lettere for Tage Frandsen, så oplevede han stadig modgang.

Forholdet til moren blev aldrig fantastisk, og da han som 14-årig ville være frisør, kom de atter på kant med hinanden.

»Det er kun bøsser, der bliver frisører,« lød det fra hans mor, der ikke ville give ham tilladelse til at gå i lære, da hun ønskede, at han skulle blive møbelpolstrer.

Man det nægtede den unge teenager, der havde været fascineret af hår, siden han var helt lille. Han søgte i stedet hjælp hos Børneværnet, der fik overtalt hans mor til at sende ham i frisørlære.

Tage Frandsen satte Jannie Spies hår, da hun blev gift, og siden har de været gode venner. Foto: Nikolai Linares

Og det blev en succes. Hver lørdag efter arbejdstid cyklede Tage Frandsen rundt for at sætte hår på sine venners mødre, der dengang i 60erne fik vasket og krøllet håret hver uge.

Tage Frandsen blev også noget af en skørtejæger:

»Jeg var en vildbasse. Jeg lagde kvinder ned på stribe. Det gjorde jeg. Mange kvinder,« siger frisøren, der blev gift som kun 19-årig i 1967, da hans kæreste Karin blev gravid. Parret blev senere samme år forældre til datteren Jannie.

Men lykken varede kort. For mens Tage Frandsen aftjente sin værnepligt, havde hans kone en affære med hans lillebror, hvilket resulterede i en graviditet.

Der er fyldt med billeder af kendisser i Tage Frandsens salon. Foto: Bax Lindhardt

»Da min kone forlangte skilsmisse, og jeg var 21 år, da tænkte jeg, at der aldrig mere skal være kvinder i mit liv, men jeg arbejder jo med kvinder, og jeg synes, de er smukke. Og jeg kan også sidde og kysse med en kvinde, men jeg skulle bare ikke giftes med en,« lyder det fra kendisfrisøren.

Han flyttede efterfølgende til København og kastede sin kærlighed på mænd.

»Jeg har aldrig lagt skjul på min seksualitet, men jeg har ikke de løse håndled. Jeg har aldrig deltaget i Priden eller sådan noget. Det siger mig ingen ting. Jeg har aldrig forstået, hvorfor man skal gøre det,« siger han.

I begyndelsen af 80erne tog hans karriere for alvor fart. Han fik en salon på Gammel Kongevej på Frederiksberg, og da han ved et tilfælde blev frisør for Janni Spies til hendes bryllup med rejsekongen Simon Spies, blev han landskendt.

Tage Frandsen er stolt af det, han har opnået som frisør. Foto: Bax Lindhardt

Pludselig satte kendisfrisøren hår på kendte som Birthe Kjær, Helle Virkner og på melodigrandpixsangerinden Gry.

Men så ramte en nedtur. Midt i succesen tog Tage Frandsen i 90erne munden for fuld og åbnede en ny luksussalon på toppen af Hotel Scandinavia på Amager. Men det endte med en konkurs.

»Så knækkede jeg nakken på det, og ja, så måtte jeg starte forfra. Jeg er sådan en prop, der hopper op igen. Op af flasken,« lyder det fra frisøren, der efterfølgende åbnede en ny salon på H.C. Ørstedvej.

Der arbejder han stadig, for pensioneres skal han ikke foreløbig. Salonen blev dog allerede for nogle år fremtidssikret, da han solgte den til frisøren Peter Aagaard.

»Salonen er jo hele mit liv. Det betyder meget for mig, at Peter har overtaget den og ikke laver ret meget om«, siger Tage Frandsen.