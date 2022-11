Lyt til artiklen

Højt at flyve, dybt at falde, siger man. Og sådan har den seneste tid også været for milliardæren Karsten Ree.

Han har tabt så stor en formue på det ustabile aktiemarked, at han kun lige kan være med på listen over Danmarks rigeste.

Hele 900 millioner kroner er den kendte rigmands anslåede formue faldet det seneste år, hvilket får ham til at ryge hele 18 pladser ned ad listen over Danmarks 100 rigeste, som Økonomisk Ugebrev netop har udgivet.

Dermed bliver Karsten Ree bombet økonomisk tilbage til år 2008, hvor han solgte sit livsværk, Den Blå Avis. For formuen er nu på 2,1 milliard kroner, hvilket var nogenlunde det samme, som han fik, da han solgte Den Blå Avis til Ebay.

Journalist og revisor Ejlif Thomasen, der har lavet den populære liste gennem de seneste 25 år, er ikke overrasket over Rees fald.

»Han har jo et forhold til risiko, så han gerne vil satse ganske voldsomt på nogle relativt risikobetonede investeringer. Og det har givet en ret lang nedtur, fordi Alibaba er faldet rigtig meget,« siger han med henvisning til, at Karsten Ree har store investeringer i den kinesiske pendant til Amazon.com nemlig Alibaba.

»Konkret på Alibaba har vi en direkte måling, hvor hans aktier, da de var mest værd, var i omegnen af 2,5 milliarder kroner værd, mens de nu er et sted mellem 700 og 800 millioner kroner værd,« siger han.

B.T. har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Karsten Ree, men han kommenterede sin aktienedtur i januar 2021, hvor Alibaba-aktierne allerede var faldet en del som følge af balladen om den forsvundne Alibaba-stifter, Jack Ma.

»Jeg har ikke mistet, men jeg har tjent betydelig mindre, end jeg ville have gjort tidligere sidste år. Der er jeg nok gået en lille milliard kroner ned på Alibaba-aktier,« sagde han dengang, hvor han også fortalte, at han tilbage i 2014 havde investeret hele 950 millioner kroner i kinesiske Alibaba.

Dengang sagde han dog også følgende:

»Den gode investor er en tålmodig investor, så jeg bliver på skuden, og så ser jeg, hvordan det går.«

Om han følger sit eget råd, vil tiden vise. Det er dog ikke første gang, at Karsten Ree har brændt nallerne på aktier.

Omkring finanskrisen tabte han omkring halvdelen af sin formue – 800 millioner kroner, da Amagerbanken, som han forsøgte at redde, krakkede i 2011. Dertil tabte han 80 millioner kroner i sine investeringer i Cimber Air, da flyselskabet gik konkurs i 2012.

Dertil kommer, at han i foråret 2020 under corona gik i panik og solgte for 1,5 milliarder kroner af sine amerikanske aktier i både Google og Amazon samt i den kinesiske techgigant Tentech, hvorved han gik glip af 70 procents fortjeneste, da aktierne kort efter steg igen.

Ifølge Ejlif Thomasen viser Karsten Rees investeringer, at han er meget risikovillig.

»Han er ikke bange for at tage risici. Det er helt grotesk. Han virker meget risikovillig, og han har endda lånt penge for at investere yderligere, kan vi se fra hans regnskaber. Han har et banklån på op imod en milliard, så han kan investere mere end sin egenkapital,« siger han og tilføjer:

»Han har investeringer for flere penge end hans egenkapital, så hvis hans aktier bliver helt værdiløse, så er han helt færdig.«

Er han en af Danmarks mest risikovillige milliardærer?

»Ja, det tror jeg. Det er sjældent, at folk tager så store risici. Der er mange, der også risikerer meget, men som ikke har lånt penge oveni, og som ikke har smidt så mange æg i samme kurv, som han har gjort,« siger han.