Midt i et brystkræftforløb gik smykkedesigner Josephine Bergsøe og filmmanden Lasse Spang Olsen fra hinanden.

Det er mere end ti år siden, og i første omgang var meldingen fra den 56-årige smykkedesigner, at det var »lidt spændende«, og at bruddet skete i fred og fordragelighed.

Men det var langtfra sandheden.

I virkeligheden var skilsmissen »grim« og forholdet fyldt med utroskab, indrømmede Josephine Bergsøe for nylig.

»Jeg tror ikke, jeg har haft en dag i mit ægteskab, hvor jeg ikke fik at vide, jeg var elsket. Men der har heller ikke været ret mange dage i mit ægteskab, hvor han ikke er kørt ud til en anden og har sagt det samme,« sagde hun i Radio4-programmet 'Skilsmissen'.

Men hvorfor lette hjertet så mange år efter, spurgte B.T., da vi mødte kendisdesigneren til premieren på Susanne Bier-serien 'The First Lady'.

»Jeg synes, at når man har haft meget taletid – sådan som jeg havde, dengang hvor jeg blev skilt, hvor jeg var rigtig dygtig til at fortælle, hvor fint det hele var – så skylder man de mennesker, som går igennem sådan en grim skilsmisse at sige, at prøv at høre, det gør bare ondt, det gør ondt på os alle sammen. Så det synes jeg var vigtigt,« forklarer den 56-årige smykkedesigner.

Hun håber nu, at hendes ærlighed kan hjælpe andre, der går igennem det samme, som hun selv gjorde, da hun på grund af rygterne om utroskab lod sig skille fra den 57-årige stuntmand og filminstruktør Lasse Spang Olsen.

»Det var lidt et budskab om, at det er okay at blive vred, og at der ikke er noget ynkeligt i at være den, der bliver snydt,« forklarer Josephine Bergsøe.

Lasse Spang Olsen og Josephine Bergsøe var sammen i 23 år, før utroskab endte med at ødelægge ægteskabet. Her ses parret sammen tilbage i 2007. Foto: Jeppe Michael Jensen Vis mere Lasse Spang Olsen og Josephine Bergsøe var sammen i 23 år, før utroskab endte med at ødelægge ægteskabet. Her ses parret sammen tilbage i 2007. Foto: Jeppe Michael Jensen

Tværtimod ønsker hun at vende den diskurs, hun ser om utroskab, på hovedet.

»Vi er så dygtige til, at det ikke er ynkeligt at snyde, men det er ynkeligt at blive snydt, og det er vi simpelthen nødt til at lave om på. Det bliver simpelthen nødt til at være sådan, at dét, der er forkert, det er at være den, der snyder.«

For tre år siden åbnede Lasse Spang Olsen op om, at han selv havde været udsat for gentagen utroskab fra den kæreste, han fandt sammen med efter Josephine Bergsøe.

Det kaldte han selv for »otte-ti år i helvede«, men fandt ikke desto mindre lærdom i oplevelsen.

»Man får virkelig lov til at se, hvordan det har været at være min ekskone,« fortalte Lasse Spang Olsen i podcasten 'Hankøn'.

»Det har samtidig været ekstremt lærerigt, for fra første gang hun var mig utro, fandt jeg ud af, at det skal jeg aldrig være igen. Aldrig.«

Den udmelding tager Josephine Bergsøe i dag som noget positivt.

»Jeg synes, det er rigtig dejligt, hvis folk lærer noget. Det ville da være helt fantastisk,« slutter hun med et grin.

Josephine Bergsøe og Lasse Spang Olsen lærte hinanden at kende helt tilbage som 11-årige, da de kom i 4. klasse sammen.

De blev venner, kærester og siden gift. Fik døtrene Fiona på 23 år og Tallulah på 25 år sammen.

De dannede par i 23 år, før rygterne om utroskab ifølge Josephine Bergsøe begyndte at nå ind til hende, hvorefter hun smed stuntmanden på porten og lod sig skille.

Parret flyttede fra hinanden i oktober 2010, og i februar 2011 bekræftede de, at de var blevet skilt.

I dag danner Josephine Bergsøe par med direktør og industriel designer Troels Seidenfaden. Lasse Spang Olsen har været single siden bruddet med skuespillerinden Laura Drasbæk i 2018.