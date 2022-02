»Jeg tror ikke, jeg har haft en dag i mit ægteskab, hvor jeg ikke fik at vide, jeg var elsket. Men der har heller ikke været ret mange dage i mit ægteskab, hvor han ikke er kørt ud til en anden og har sagt det samme.«

Sådan sagde smykkedesigner Josephine Bergsøe, da hun i sidste uge gæstede Radio4-programmet 'Skilsmissen'.

'Han' er stuntmanden Lasse Spang Olsen, som Josephine Bergsøe mødte som 11-årig og siden blev venner, kærester og gift med.

I 23 år var de sammen, indtil Josephine Bergsøe begyndte at høre rygter, fortæller hun i radioprogrammet.

Guldsmed og smykkekunstner Josephine Bergsøe. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Guldsmed og smykkekunstner Josephine Bergsøe. Foto: Bax Lindhardt

»Så tog jeg hjem og konfronterede ham. Og så benægtede og benægtede og benægtede han. Og så benægtede han igen. Så havde vi en forfærdelig krise, og så smed jeg ham ud. Og så begyndte vi at gå til en parterapeut – i virkeligheden for at blive skilt på en ordentlig måde.«

I 'Skilsmissen' får Lasse Spang Olsen ikke mulighed for at fortælle sin version af historien.

Men det er måske heller ikke nødvendigt, påpeger Ditte Okman i fredagens udgave af B.T.-podcasten 'Det, vi taler om'.

Hun har nemlig været ude på internettet og grave en anden podcast frem, som 'Det, vi taler om'-panelet allerede diskuterede i 2019.

Lasse Spang Olsen. Foto: David Leth Williams Vis mere Lasse Spang Olsen. Foto: David Leth Williams

Her medvirkede han i 'Hankøn' og smed med Ditte Okmans ord sin ekskæreste under bussen, da han fortalte om 'otte til ti år i helvede', hvor hun 'tit eller generelt har været sammen med kollegaer'.

Det er ikke Josephine Bergsøe, Lasse Spang Olsen fortæller om. Til gengæld havde oplevelsen med denne anden kvinde givet stuntmanden et nyt syn på sine 23 år med smykkedesigneren.

»Man får virkelig lov til at se, hvordan det har været at være min ekskone. Det var otte-ti år i helvede at være sammen med hende (den efterfølgende kæreste, red.), men det har samtidig været ekstremt lærerigt, for fra første gang hun var mig utro, fandt jeg ud af, at det skal jeg aldrig være igen. Aldrig,« siger han i den tre år gamle podcast.

»Der er læring i alting her i livet. Lasse skulle lige ud og møde en dame, der var ham seriel utro i otte-ti år, indtil han fattede, hvad han havde gjort ved sin ekskone,« kommenterer Ditte Okman med et smil i fredagens udgave af 'Det, vi taler om', inden paneldeltager Søs Marie Serup tørt konstaterer:

»At leve i et helvede i 8-10 år? Det er alligevel et vildt udsagn.«

Hør flere sladderhistorier i 'Det, vi taler om' hver fredag på bt.dk.