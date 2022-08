Lyt til artiklen

Ilse Jacobsen er endnu engang blevet indlagt.

Den 62-årige kendte iværksætter har siden sidste sommer kæmpet med en aggressiv form for lymfekræft, hvilket har betydet, at hun det sidste års tid har opholdt sig en del på Rigshospitalet.

Denne gang er hun dog ikke indlagt på grund af kræft, men på grund af smerter i maven.

Søndag skrev hun først på Instagram, at hun havde indledt søndagen på sin bror og svigerindes båd til hjemmelavede boller og en efterfølgende tur i det gode vejr.

Ilse Rohde Jacobsen fotograferet i april 2022. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Ilse Rohde Jacobsen fotograferet i april 2022. Foto: Bax Lindhardt

Om aftenen fik hun det imidlertid så skidt, at hun måtte på hospitalet, og mandag aften skrev hun så en ny opdatering på Instagram fra sygesengen:

»Nu gik det ligeså godt søndag, men blev indlagt søndag aften på grund af mavesmerter, som nu viser sig at være galdesten, som de vil operere væk i morgen (tirsdag, red.), syntes ellers jeg har rigeligt i øjeblikket. Det er jeg faktisk rigtig ked af.«

Da B.T. tirsdag eftermiddag er i kontakt med Ilse Jacobsen, skriver hun i en sms, at hun stadig venter på at komme på operationsbordet, så hun er fortsat indlagt lidt tid endnu.

Siden Ilse Jacobsen fik kræft, har hun været på kemokur, hvor hun blandt andet har mistet håret og tabt sig 20 kilo.

Hun fortalte om forløbet i et stort interview med B.T. i april, hvor hun blandt andet beskrev, hvordan medicinen gav hende mareridt om, at hendes venner fik skåret halsen over, og hendes hund, Konrad, blev mishandlet:

»Mine tanker var, som jeg forestiller mig, de er, hvis man er på heroin eller LSD. Til sidst turde jeg ikke lukke øjnene og måtte have sovepiller,« forklarede hun.

For nylig, da Ilse Jacobsen havde fødselsdag, skrev hun på Instagram:

»Hurra for livet. 62 år i dag. Må indrømme, jeg har været syg med kræft i et år nu. Havde ikke turde håbe på, at jeg ville klare det så langt. Er på Riget nu, skulle ellers havde været hjemme hos familien til hjemmebagte boller, men blev kaldt ind på Riget i går. Der var noget galt, havde de opdaget. Flot de kalder mig ind i en weekend. Kære Vor Herre, tak for jeg fik en chance til at forsætte livet.«