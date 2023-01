Lyt til artiklen

Seks måneder har nu kostet Henrik Qvortrup og Nanna Qvortrup en million kroner.

For Ekstra Bladets tidligere chefredaktør og hustru nåede som bekendt kun at have et lille halvt år i deres herskabslejlighed på Frederiksberg, før de satte den til salg.

Og nu er der tilmed skåret en hel million af prisen på de 166 gennemrenoverede kvadratmetere, skriver Se&Hør.

For tilbage i sommeren gav Henrik Qvortrup og Nanna Qvortrup 12 millioner for deres fælles hjem på Frederiksberg.

Nanna og Henrik Qvortrup købte deres fælles Frederiksberg-lejlighed, mens Qvortrup var chefredaktør på Ekstra Bladet. Nu er den sat til salg.

Men hurtigt røg symbolske 5000 kroner af prisen, og nu lyder salgskiltet altså af 10.995.000 kroner for at overtage udsigten fra en af herskabslejligheden på fjerde sals to balkoner.

Så det kan formentligt godt mærkes på pengepungen hos Qvortrup-parret, at lejligheden blev erhvervet på toppen af et boligmarked på vej ned.

I sidste måned afviste Henrik Qvortrup dog overfor B.T. at fortælle nærmere om årsagerne bag den hurtige udskiftning.

Det er dog ikke nogen hemmelighed, at der er sket omvæltninger i privatlivet, siden den 59-årige far til seks og hans 15 år yngre hustru, Nanna Qvortrup, tidligere Thoustrup, erhvervede sig luksuslejligheden for 12 millioner med indflytning i juli 2022.

Blot en måned efter, at han i marts fortalte om købet, blev han nemlig fyret fra Ekstra Bladet, hvor han i knap et år havde siddet som chefredaktør til en formentlig ganske høj hyre.

Tidligere har han afsløret, at årslønnen lød på syv cifre – altså som minimum én million kroner. Men om en ny økonomisk situation er årsagen til salget, ønskede Henrik Qvortrup altså ikke at fortælle.