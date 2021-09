Danske Anders Holch Povlsen endte med at blive en af Danmarks rigeste, efter at hans forældre gav ham store dele af livsværket Bestseller.

Men hvad mange ikke ved er, at Anders Holch Povlsen også har en relativt ukendt og temmelig velhavende lillebror. Og han får nu yderligere en stor del af familiens formue.

»Det, der sker nu, er, at faderen retter op på den skævdeling, der var i sin tid, da Anders Holch Povlsen fik Bestseller,« siger Søren Jakobsen, der er forfatter til flere bøger om Danmarks rigeste familier og deres formuer.

Den 44-årig Niels Holch Povlsen, der i mange år har boet på godset Cokenach nord for London sammen med sin kone, har netop fået overdraget flere selskaber af sin milliardærfar, 71-årige Troels Holch Povlsen, skriver Finans.

Blandt andet har han overtaget investeringsselskabet 7N7 A/S, der tidligere hed Aktieselskabet af 9.9.1949. Og det er en fin gave at få.

Slår man op i selskabets regnskab, kan man se, at det sidste år fik et overskud på seks millioner kroner, og at egenkapitalen er på 130 millioner kroner.

Det er dog noget mindre end i forrige regnskab, hvor selskabet var ejet af Troels Holch Povlsen. Her var egenkapitalen på knap en milliard kroner, og der blev udbetalt et udbytte på 875 millioner kroner.

Det var Troels Holch Povlsen, der tilbage i 1975 grundlagde Bestseller i Ringkøbing. Forretningstalentet blev nedarvet til familiens ældste søn, Anders Holch Povlsen, der siden barnsben elskede at arbejde på familiens lager.

Anders Holch Povlsen er en kendt mand i Danmark. Men det er hans bror ikke. Foto: Henning Bagger Vis mere Anders Holch Povlsen er en kendt mand i Danmark. Men det er hans bror ikke. Foto: Henning Bagger

Derfor var det også naturligt, at det blev Anders Holch Povlsen, der i 2001 overtog familiens livsværk, mens hans lillebror uddannede sig indenfor it.

Men Niels Holch Povlsen har dog også arvet handelstalentet og fik i 2014 et trecifret millionbeløb, da han solgte nicheforsikringsfirmaet Securator til forsikringsselskabet Tryg.

Han blev dog næppe heller helt snydt, da hans storebror fik Bestseller. Men selvom Niels Holch Povlsen dengang formentlig fik en pæn sum, så var det langt fra de voldsomme formuer, som hans bror og far efterfølgende fik skabt i takt med Bestsellers udvikling.

Mens Anders Holch Povlsen overtog Bestseller i Europa, beholdte Troels Holch Povlsen i mange år ejerskabet af Bestseller i Kina, hvilket i dag menes at være en milliardforretning. Den del overdrog han dog også til Anders Holch Povlsen i 2012, ifølge Børsen.

Det har gjort, at formuen mellem de to sønner blev skævvredet, vurderer Søren Jakobsen.

»Troels Holch Povlsen har jo aldrig ønsket at gøre den forskel på sine sønner, men han har erkendt, at det duede ikke at sætte to brødre til at konkurrere indbyrdes i Bestseller – det kunne kun bringe ulykke med sig, som det har gjort i andre virksomheder,« siger han og tilføjer:

»Det er klart, at den overdragelse, der sker nu, er et varsel om, at Troels Holch Povlsen er begyndt at tælle sine dage på denne jord, og så vil han træffe sine dispositioner i levende live. Det skal ikke være et testamente, der bliver åbnet på et advokatkontor. Det er yderst fornuftigt og en god faderlig gerning at rette den skævdeling op, for alle kunne se, at der var en himmelråbende forskel på sønnerne dengang.«

Mens Anders Holch Povlsen er blevet mere og mere verdenskendt, i takt med at formuen er vokset og gjort ham til en af verdens rigeste mænd – ifølge Forbes er han verdens 161. rigeste mand med en formue vurderet til 87 milliarder kroner – er hans bror forblevet stort set ukendt.

Troels Holch Povlsen har overdraget en del af sine selskaber til sin yngste søn, Niels Holch Povlsen. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Troels Holch Povlsen har overdraget en del af sine selskaber til sin yngste søn, Niels Holch Povlsen. Foto: Liselotte Sabroe

Bortset fra to billeder på Facebook og et enkelt gammelt billede på MySpace findes der stort set ingen spor af Niels Holch Povlsen på internettet.

Ifølge Søren Jakobsen er det helt bevidst.

Familien var omkring årtusindeskiftet omdrejningspunkt i to sager om kidnapning og trusler, hvor blandt andet en søn af en Bestseller-arkitekt blev kidnappet i Bangladesh, da men troede, at det var Anders Holch Povlsen.

»Niels Holch Povlsen har gjort alt, hvad han kunne, for at holde sig helt væk fra rampelyset,« siger Søren Jakobsen.

Spørgsmålet er bare, om Niels Holch Povlsen kan forblive i sin anonyme tilværelse, i takt med at hans formue vokser?

Udover de nye selskaber, som han netop har fået fra sin far, er han også indehaver af selskabet HP Capital, der har en egenkapital på knap 500 millioner kroner.

B.T. har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Troels og Niels Holch Povlsen.

Direktør for selskabet 7N7 A/S Mogens Madsen bekræfter dog over for Finans.dk, at overdragelsen af selskabet sker som en del af et løbende generationsskifte. Derudover har han ikke flere kommentarer.

Hvorvidt Niels Holch Povlsen vil få mere af sin fars formue, står endnu hen i det uvisse.

Troels Holch Povlsen har dog rigeligt at dele ud af. Hans investeringsselskab Nine United har en egenkapital på 1,1 milliard kroner. Selskabet har investeringer i blandt andet design og arkitekttur og har tidligere ejet en stor del af blandt andet designvirksomheden Hay, men den del solgte man fra i 2019.

Dertil har virksomheden gennem tiden opkøbt en lang række ejendomme i Danmark – herunder hjørneejendommen ved Storkespringvandet, hvor Café Norden har til huse.

Desuden ejer Troels Holch Povlsen også det sweiziske selskabet Holch Povlsen Swtzerland AG, der ejer flere andre selskaber, skriver finans.dk