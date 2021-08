Det er træls at blive skilt.

Men når skilsmissestriden står på i syv år, omhandler milliarder af kroner og inkluderer en hævnhjemmeside, ja, så er det lidt ekstra træls.

Dette er præcis, hvad Scott Hassan, som har skrevet en stor del af koden bag søgemaskinen Google, og Allison Hyunh befinder sig i.

Sagen starter i 2014, da Scott Hassan skriver en sms til Allison Hyunh og fortæller hende, at han vil skilles.

Som modsvar til dette vil hun have halvdelen af sin kommende eksmands formue.

Et beløb, der når op på svimlende 1,8 milliarder dollar – 11,4 milliarder danske kroner.

Den idé var Scott Hassan ikke med på.

»Så vidt jeg ved, er det den længst løbende retssag i Californiens historie,« forklarer Hyunhs advokat, Pierce O'Donnell, til Daily Mail.

»Den er usædvanligt omstridt og problemfyldt, fordi Scott mener, at hans kone gennem 13 år ikke har ret til noget.«

Overfor New York Post har Scott Hassan dog forklaret, at han ikke har til intention at efterlade sin ekskone uden en mønt på lommen.

Sagen bliver ikke mindre speget af, at Scott Hassan i februar i år oprettede en såkaldt hævnhjemmeside, hvor han delte dokumenter fra tre tidligere søgsmål, hun har været en del af.

Heriblandt en sag om sexchikane, som hun vandt.

Fredag i sidste uge beordrede en dommer Google-skaberen til at frigive alt information om hjemmesiden.

Det var Hyunh selv, der opdagede, at Hassan stod bag siden, efter hun brugte sine egne evner bag en computerskærm.

Hun frygtede, at parrets tre teenagebørn skulle falde over hjemmesiden, og det var da også, hvad der ifølge hendes advokat skete.

'Det er præcis, hvad Allison frygtede – at parternes børn ville blive følelsesmæssigt arret af deres fars angreb på deres mor og af webstedets indhold, hvilket ville trække dem dybere ind i deres forældres konflikt og få dem til at blive fremmedgjort fra en eller begge af deres forældre,' lød det fra Allison Hyunhs advokater, da de i en skriftlig erklæring argumenterede for at få hjemmesiden fjernet.

Parterne er også uenige om, hvem der støttede hvem i ægteskabets tidlige år.

Allison Hyunh mener, at hun betalte de fleste regningerne, da Scott Hassan i en periode havde gæld på 380.000 kroner.

Dette benægter Hassan – han mener, at han allerede på dette tidspunkt var økonomis fremtidssikret.

De to indgik ikke en ægteskabspagt i sin tid.

Den endelig retssag starter snart og forventes at løbe over fire uger.