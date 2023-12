Sidste år fossede milliarderne ud, men nu har danskerne tilsyneladende lagt så mange penge i de populære butikker, at en kendt dansk milliardærfamilie har formået at vende skuden.

Formuen er blevet forøget med to milliarder, så den sønderjyske familie har kunnet rykke hele 14 pladser op på listen over Danmarks rigeste.

Det er familien Fleggaard fra Sønderjylland, som kan juble over den store succes. Familiens guldæg – konglomeratet Fleggaard, der startede som en lille købmandsbutik, men som siden har vokset sig til et kæmpe imperium – har nemlig haft et kanon år.

Formuen er blevet øget fra 4,5 milliarder kroner til 6,6 milliarder kroner, hvilket har fået familien til at rykke helt op på en 30.-plads på årets liste over Danmarks 100 rigeste, som Økonomisk Ugebrev har udgivet.

Grænsehandel er populært hos danskerne. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Og selv om der stadig er langt op til den 10. Plads, som familien besad i 2017, hvor formuen var vurderet til 10, 3 milliarder kroner, så kan familien alligevel være ganske tilfredse.

Det fortæller Eigil Thomasson, der er revisor og journalist, og som har lavet listen for Økonomisk Ugebrev.

Han har følgende bud på, hvorfor det igen går godt med Fleggaard.

»Lidt af stigningen kan forklares med, at året før var ret påvirket af Corona. Men der er mere, der forklares af en højere prissætning end af en bedre drift, men det er begge dele, der trækker i samme retning,« forklarer han.

Det er billige øl, slik, smør og sodavand, der har gjort den sønderjyske familie til en af Danmarks rigeste.

Men sådan har det ikke altid været. Da Peter J. Fleggaard i 1926 åbnede en lille kolonialhandel i Padborg, var det blandt andet kaffe og tobak, som han solgte.

Forretningen lå over for jernbanebygningen i den sønderjyske by og forsynede rejsende med fornødenheder.

I 1960erne overtog hans søn, Hans Fleggaard, forretningen efter sin fars død, og så kom der for alvor fart over feltet.

Hans Frede Fleggaard gik bort i 2019, men efterlod sig et milliardimperium. Foto: Jesper Rais/Ritzau Scanpix

Hans Fleggaard udvidede hurtigt forretningen med blandt andet hvidevarer, køkkener og tv, hvorefter han begyndte på grænsehandel.

Hans Fleggaard var kendt som en notorisk sky rigmand, der modsat mange andre ikke færdedes på de bonede gulve og til kongelige jagter.

»Den familie hænger rigtig godt sammen, og man ser dem ikke lave nogen dumme ting. De har benene solidt plantet i den sønderjyske jord. Og de er nogle gode købmænd, for det er ikke den vilde fortjeneste, man får på at sælge dåseøl og chokolade, så det er godt købmandskab,« har forfatter og journalist Søren Jakobsen, der har skrevet flere bøger om Danmarks rigeste, tidligere forklaret til B.T.

Hans Fleggaard trak sig ud af Fleggaards ledelse i slutningen af 90erne. Hans voksne børn er siden blevet aktive i koncernens bestyrelser.

Hans Fleggaard gik bort i 2019 i en alder af 85 år efter at være blevet ramt af flere blodpropper i hjernen.

Fleggaard ejes i dag af Hans Fleggaards tre børn, Ole, Birgitte og Susanne Boris Fleggaard, samt deres børn. De ejer selskabet Aktieselskabet Fladkær, der ejer Fleggaard Holding.

Fleggaard-konglomeratet består af tre kerneområder, detailhandel, grossisthandel og leasing. Koncernen ejer foruden Fleggaard-butikkerne også grænsehandelsbutikkerne Calle.

Dertil kommer blandt andet Leasingfirmaerne Fleggaard Leasing, Fleggaard auto og Focus Flex foruden flere andre virksomheder i Danmark, Tyskland og England.

