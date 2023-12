Hun skulle iklæde sig et halsbånd, altid være klar til sex, klæde sig feminint, altid være ren – og så skulle hun modvilligt tage imod sin straf. Når det passede ham.

Sådan lyder bare nogle af de opsigtsvækkende detaljer i en 'slave-kontrakt', der er omdrejningspunkt i en retssag, hvor en dansk erhvervsmand er anklaget for groft seksuelt misbrug og tortur.

Selvom han hedder Christian, var en succesfuld topchef og tilsyneladende indgik en kontrakt med en ansat om et seksuelt ‘slave’-forhold, så er det ikke en scene fra 'Fifty Shades'.

Den danske erhvervsmand Christian Lanng, der engang blev kaldt Danmarks svar på Mark Zuckerberg, er gået verden rundt, efter det tirsdag kom frem, at han er blevet sagsøgt for groft seksuelt misbrug og tortur.

Christian Lanng, der oprindeligt kommer fra Nordjylland og har haft en lang karriere i tech-verdenen bag sig, bor i USA, hvor han de seneste år har været topdirektør og medstifter af tech-virksomheden og milliardsuccessen Tradeshift.

I oktober blev han dog pludselig fyret, og kort efter kom det frem, at årsagen var anklager om seksuelt misbrug og chikane fra en anden ansat.

Tirsdag kunne det californiske medie The Mercury News så afsløre, at Christian Lanng i sidste uge var blevet sagsøgt.

Og detaljerne fra retsdokumenterne har vakt så stor opsigt, at sagen er gået verden rundt.

Christian Lanng er blevet sagsøgt i USA. Foto: Jeppe Bøje Nielsen/Ritzau Scanpix Vis mere Christian Lanng er blevet sagsøgt i USA. Foto: Jeppe Bøje Nielsen/Ritzau Scanpix

At lade sig urinere på, blive udsat for fysisk smerte og at blive penetreret af forskellige ukendte objekter var bare nogle af de ting, som Christian Lanng ifølge sagsanlægget udsatte sin underordnede for, skriver Daily Mail og New York Post på baggrund af oplysninger fra The Mercury News.

Christian Lanng har overfor flere medier – herunder B.T. – afvist anklagerne om sexovergreb, da der ifølge ham var samtykke til at indgå det seksuelle forhold.

»Det er et åbenlyst forsøg på at afpresse mig via hvad intimt forhold, vi har haft, og jeg har ikke givet efter, så nu prøver de med et søgsmål af meget tvivlsom status,« har han forklaret.

Anklagernes grovhed har vakt stor interesse for sagen.

Både Daily Mail og New York Post har offentliggjort den 'slave-kontrakt', som kvinden, der var Lanngs assistent, angiveligt har underskrevet. Kvindens navn er ikke offentliggjort i saganlægget.

Overfor Daily Mail har Lanng ligeledes afvist anklagerne, da forholdet ifølge ham var gensidigt. Desuden mener han, at sagen udstiller et paradoks i vores samfund, hvor vi fejrer sex, når det er for underholdningensindustriens skyld, men hvor vi fordømmer det i det 'virkelige liv'.

‘Jeg er forhåbningsfuld om, at det en dag vil blive opfattet som afskyeligt at skamme samtykkende voksne for det, de laver i deres soveværelser, som at udstille en andens seksuelle orientering i det 20. århundrede,« siger han og tilføjer, at han føler, at det er nedslående, at de private og 'ekstremt intime detaljer' er blevet delt.

Søgsmålet er indgivet ved San Francisco County Superior Court, og af retsdokumenterne fremgår det ifølge Daily Mail, at misbruget begyndte indenfor få måneder efter, at assistenten blev ansat i firmaet.

Blandt retsdokumenterne, som Mercury News har fået fat i, er også den påståede slavekontrakt, som er hele ni sider lang.

Christian Lanng har haft stor succes son it-iværksætter. Foto: Jeppe Bøje Nielsen/Ritzau Scanpix Vis mere Christian Lanng har haft stor succes son it-iværksætter. Foto: Jeppe Bøje Nielsen/Ritzau Scanpix

Af kontrakten fremgår det, at assistenten skulle stå til rådighed som sexslave for direktøren. Herunder skulle hun 'altid være seksuelt tilgængelig for sin 'herre', når han har brug for sex.

Desuden fremgår det, at den ansatte skulle knæle for Lanng, når hun så ham første gang og spørge, om der var noget, hun kunne gøre for ham.

Endvidere står der i retsdokumenterne, at den ansatte er blevet fortalt, at hun har frihed til at 'opføre sig selvstændigt så længe hun husker, at hun er sin herres ejendom, og at hun er der for at tilfredsstille ham og ikke for noget andet'.

Den ansatte skulle desuden holde en vægt på mellem 59 og 70 kg, og hun skulle klæde sig feminint – helst i kjoler, nederdele og strømpebukser, står der i kontrakten.

Ifølge den ansatte blev hun også bedt om at bære et halsbånd om dagen, når hun var sammen med Lanng.

Desuden havde Lanng som 'herre' mulighed for at 'straffe' sin 'slave'. Han var dog 'ansvarlig' for ikke at dræbe eller skade hende, når han 'straffede' hende. 'Slaven' derimod var forpligtet til at tage imod straffen uden at være sur eller frustreret.

Den ansatte oplyser i retsdokumenterne, at hun blev slået til blods og misbrugt med 'levende genstande'.

Selvom Lanng tidligere har udtalt i forbindelse med sin fyring, at der aldrig har været nogle personalesager mod ham, så fremgår det af retsdokumenterne, at den ansatte havde fortalt om misbruget til flere overordnede.

Hun underskrev angiveligt 'slave-kontrakten', da hun elskede sit job og ikke ville miste det. Hun blev dog alligevel fyret i 2020, hvilket ifølge hende skyldes, at hun indgav en klage. Den ansatte påstår, at hun er i kontakt med andre, der har været ofre for samme behandling.

Christian Lanng har ikke kommenteret kontrakten, men medgiver, at han havde et seksuelt forhold til den ansatte:

'De eneste detaljer i den slemme klage mod mig, der er sandfærdige, er, at sagsøgeren og jeg var i et seksuelt forhold, og at hun engang var ansat hos Tradeshift. Dette forhold, der gik forud for hendes ansættelse hos Tradeshift, sluttede otte måneder efter, at hun kom til virksomheden,' har han udtalt til Daily Mail.

Christian Lanng blev landskendt i Danmark, da det tyske blad 'Handelsblatt' i 2017 udnævnte den dengang 38-årige nordjyde som det danske svar på Facebook-stifteren Mark Zuckerberg.

Det skete efter Tradeshift meddelte, at virksomheden havde købt IBX Business Network, hvilket gjorde Tradeshift til verdens tredjestørste handelsplatform.