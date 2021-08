Først stod der 70 millioner kroner på prisskiltet. Så blev den sat ned til 57 millioner kroner. Og til sidst til 52 millioner kroner.

Men den danske rigmand, der sikrede sig Christian Kjærs luksusejendom Sandbjerggaard, endte med at betale endnu mindre for herligheden.

FLSmith-arvingen endte med at give en klækkelig rabat, så køberen ‘kun’ betalte 50,5 millioner kroner for den smukke ejendom med hestestalde, privat tennisbane og pool.

Det fremgår af Tinglysningen, hvor der er blevet registreret et betinget skøde på ejendommen.

Selv om de bor i Schweiz, så kommer de stadig jævnligt til Danmark. Her ses Susan Astani og Christian Kjær i juli på Rungsted Havn.

At skødet er betinget betyder, at handlen er betinget af nogle forskellige forhold, der i dette tilfælde skal bringes i orden inden den 1. November.

Af et tillægsdokument fremgår det desuden, at handlen er betinget af en ‘matrikulær ændring’. Desuden oplyses det, at prisen på stuehuset var 22 millioner kroner, mens prisen for resten af bygninger lød på seks millioner kroner. Dertil var prisen på jorden tre millioner kroner, mens prisen for driftsbygninger var på 19, 5 millioner kroner.

Det er virksomheden MW Real Estates ApS, der står opført som den nye ejer af ejendommen, der angiveligt skal udlejes til helårsbeboelse.

Firmaet ejes af erhvervsmanden Jesper Bernhoft, der gjorde sig bemærket i juni, da han solgte en stor del af firmaet Multi-Wing, der producerer ventilatorvinger og energikøle-applikationer, har lederidag.dk beskrevet.

Christian Kjær ses her på Sandbjerggaard, da han holdt 70 års fødselsdag. Foto: Betina Garcia



Det var kapitalfonden Altor, der købte den store andel aktier, og Jesper Bernhoff fortsatte som medejer.

Det fremgår ikke, hvor meget Jesper Bernhoff fik ved salget, men hans holdning-selskab ‘Residential Air-Con Holding ApS’ har en egenkapital på 52 millioner kroner, mens hans selskab MWH af 2015 ApS har en egenkapital på 206 millioner kroner.

Christian Kjær havde beboet Sandbjerggaard i flere årtier, da han i 2019 besluttede at sætte den flotte, hvide gård til salg, fordi han forlod Danmark og flyttede til Schweiz.

Det skete, efter at Kjær følte sig uretfærdigt behandlet i forbindelse med, at han blev idømt 30 dages betinget fængsel for at have påkørt en official ved et cykelløb nær Sandbjerggaard.

Det var for hårdt for Christian Kjær og Susan Astani at sælge Sandbjerggaard.

Dommen førte til, at han mistede sine kongelige titler som kammerherre, ridder af Dannebrog og hofjægermester.

»Jeg har betalt 200 millioner i skat – så jeg har gjort min borgerpligt, og så behøver jeg ikke at blive hjemme, når de ikke behandler mig ordentligt,« lød afskedssalutten dengang fra Kjær i B.T.

Christian Kjærs kone Susan Astani bekræftede allerede i juli overfor B.T. , at Sandbjerggaard var blevet solgt.

»Ja, den er solgt,« skrev hun i en sms, hvor hun også fortalte, at parret 'er glade, men også triste' over salget.