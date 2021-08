Sommerferien ser ikke ud til at have bragt Caroline Fleming og hendes lillesøster, Louise Iuel Albinus, nærmere en idyllisk og fredsommelig løsning om Valdemars Slot.

Til gengæld har flere interesserede købere meldt sig på banen til at overtage det gamle slot, der har været i den adelige Iuel-slægt i 11 generationer.

Det fortæller advokat Henning Moritzen, der i begyndelsen af juli blev indsat som likvidator for selskabet bag slottet, der er blevet sendt til tvangsopløsning.

»Vi har fået flere henvendelser, og der er flere, der har vist interesse for slottet. Så det er positivt. Der er flere, der har meddelt, at de gerne vil byde på det eller købe det,« siger han til B.T.

Slottet er endnu ikke officielt til salg, da der stadig arbejdes på at få lagt en plan for selskabet bag slottet, fortæller Henning Moritzen.

Selskabet Valdemars Slot Gods A/S blev i april sendt til tvangsopløsning, efter at selskabets regnskab blev trukket tilbage. Tilbagetrækningen skete ifølge Berlingske angiveligt, fordi Caroline Fleming ikke ville godkende det regnskab, som var blevet udarbejdet. Caroline Fleming har dog ikke selv ønsket at kommentere sagen.



Den kendte tv-baronesse, der mistede sin rigtige baronessetitel, da hun blev gift med sin eksmand, den stenrige brite, Rory Fleming, ejer slottet i fællesskab med sin søster.

Caroline Fleming var selv eneejer af slottet fra 2003 til 2011, men overdrog det derefter tilbage til sin far. Det var meningen, at hendes ældste søn, Alexander, skulle arve slottet efter hendes far, og at Rory-familien skulle hjælpe med at drive slottet, til sønnen blev myndig.

Men da faderen gik bort i 2017, var aftalen ikke nedfældet på skrift. I længere tid var der derfor uvished om, hvem der skulle overtage slottet, indtil man fandt en løsning, hvor søstrene delte det.

Siden har Louise Iuel Albinus sammen med sin mand, Nikolaj Albinus, boet på og drevet slottet, der blandt andet råder over en del jord og også er en stor turistattraktion.

Men noget er gået galt mellem de to søstre, hvilket altså har resulteret i, at de ikke kan blive enige om et regnskab.

Teknisk set har søstrene fortsat en mulighed for at redde selskabet ved at underskrive et regnskab, men ifølge Henning Moritzen har der i hans tid som likvidator ikke været tegn på, at det er den vej, sagen vil gå.

Han forventer at have en plan klar for, hvad der skal ske med slottet, inden for en måneds tid.

Det forventes, at selskabet, der de seneste år har kæmpet med økonomien, vil have en positiv egenkapital og derfor vil undgå konkurs, hvis løsningen bliver at sælge slottet.

Hvis slottet skal sælges, vil det være muligt, at enten Caroline Fleming eller hendes søster kan købe det. Alternativt vil slottet blive solgt til andre.

Interesserede skal dog ikke nødvendigvis forvente en stor offentlig budrunde. Caroline Fleming og hendes søster kan sagtens blot vælge mellem indkommende bud eller sælge til en interesseret part, som de kender, oplyser Henning Moritzen.

Ejendomsmægler Claus Støvlbæk Clausen, der har speciale i større landejendomme, har vurderet det gamle slot på Tåsinge til at være yderst attraktivt. Han mener, at en rig dansk forretningsmand eller kvinde sagtens kunne være et bud på en mulig køber.

»Valdemars Slot er så smuk og attraktiv en ejendom og har så gammel en historie, og hvis man køber sådan en ejendom, så køber man jo en drøm. Og forretningsfolk, der er velhavende, har vist sig at være dygtige til at drive forretning, og så er de måske også dygtige til at drive de store ejendomme,« har han tidligere udtalt til B.T.

Det er ikke lykkedes B.T. at få en kommentar fra Caroline Fleming.