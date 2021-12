Måske du husker hende fra Superliga-programmet 'Onside' eller fra 'DR Update'.

Chancen for, at du har set Lotte Thor byde velkommen til et program i dit fjernsyn, er i hvert fald stor, da hun både har været på TV 2, TV3 og DR. Men så kom det snigende for tv-værten, at der også var andre ting, man kunne lave.

Selvom det nu er seks år siden, Lotte Thor jobbede som tv-vært, bliver hun stadig genkendt.

»'Hvor har jeg set dig før?' – den hører jeg ofte. Men der er helt klart en aldersgruppe, som ikke genkender mig. Det er mest folk på min egen alder og ældre, der ved, hvem jeg er,« fortæller hun.

Lotte Thor var bare 21 år, da hun tonede frem på skærmen på TV3 og fik sit første job som nyhedsoplæser. Og hun kunne mærke, at opmærksomheden omkring hende steg markant, da hun blev vært på tv-programmet 'Set & sket'.

»Det var en vild og superfed tid. Den er jeg taknemmelig for. Det var en tid, hvor alt kunne lade sig gøre – sådan 'Det har vi aldrig prøvet før – lad os prøve det,'« husker Lotte Thor.

Men det var også tidskrævende. Og efter at have været tv-vært i 22 år sagde tv-darlingen op hos DR i 2015. Det var for svært at få familieliv og skiftende vagtplaner og arbejdstider til at hænge sammen.

Lotte Thor satte sig derfor på den anden side af skrivebordet og blev pressechef hos BC Hospitality Group A/S, der blandt andet ejer Bella Center, Forum og forskellige hoteller i København, og dernæst redaktionschef for Danmarks Indsamling.

Men i dag ved hun, hvilken side af skrivebordet hendes hjerte brænder for.

»Jeg er nyhedsmenneske og indholdsmenneske. Det er journalistikken, jeg brænder for,« konstaterer hun.

Derfor har hun nu etableret sin egen virksomhed, Spib, hvor hun laver budskabsformidling for enkeltpersoner, forfattere, iværksættere og virksomheder.

»Så jeg agerer faktisk stadig vært nogle gange. Jeg har et kamerahold bag mig – præcis som i gamle dage,« fortæller Lotte Thor.

Og ved siden af Spib arbejder hun sammen med Mie Moltke, der er kendt fra 'Vild med dans'. Danseren har startet kvindebevægelsen 'Together Now' - et kvindefællesskab, der sætter fokus på det autentiske menneske, livsglæde og inspiration. Her er Lotte Thor talkshowvært på alle store events, der finder sted hver tredje måned.

Og sidst men ikke mindst er Lotte Thor netop blevet barselsvikar for Poul Madsen i Podimo-podcasten 'På forsiden med Poul Madsen', som nu hedder 'På forsiden med Lotte Thor.'

Man kan derfor godt sige, at hun er tilbage som vært. Men faktisk er det ifølge hende selv en anden Lotte end den, vi så på tv for år tilbage:

»Det lyder klichéagtigt, men i dag er jeg meget mere mig. Når man er yngre, er man ofte underlagt den kodeks, der er fra en redaktør eller et spil. I dag håndhæver jeg mere det, jeg føler er rigtigt, end jeg gjorde dengang. Stoler mere på mig selv,« fortæller Lotte Thor og fortsætter:

»Jeg kan huske, min chef på 'TV 2 Sport', Ole Henriksen, sagde: 'Først når du slipper dit manus, mærker man dig.' Jeg forstod aldrig, hvad han sagde, men det gør jeg nu. Det er nok rigtigt nok. Folk vil se den rigtige vare. Den rigtige Lotte. Det er svært, når man er 21, 28 eller 32 år, men det kan man nu.«

