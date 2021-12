»Jeg er sindssygt berørt over det. I chok.«

Således lyder det fra en nærmest målløs Jacob Friberg, der netop er blevet nomineret til den mest prestigefyldte journalistpris, Cavlingprisen.

B.T.-journalist og graverchef Jacob Friberg er nomineret for sin »insisterende dækning af regeringens mørklagte minksag«.

»Vi er imponerede over dit meget stædige enmandshærsarbejde for at afdække, hvad der skete de afgørende dage i november. Vi synes, det er et meget flot arbejde, og det vil vi gerne nominere dig for,« lød det fra den anden ende af røret fra Cavlingkomiteens formand, Tine Gøtzsche, der overbragte den glædelige nyhed.

Det er en meget bevæget Jacob Friberg, der står tilbage, som røret lægges på.

»Jeg ved ikke, om jeg havde regnet med det. Men jeg havde da håbet på det. Det er jo noget, alle journalister håber på,« fortæller han kort tid efter.

De øvrige nominerede til Cavlingprisen Jonatan Placing, DR, for sin dokumentar om kødædende bakterier

Nagieb Khaja, Jeppe Findalen, Thomas Foght og Magnus Mio fra Ekstra Bladet for ’Mettes Uønskede Børn’

Morten Halskov, Susanne Junker og Anders Palm Olesen, Fagbladet 3F, for ’Bondefanget i Danmark’

»Jeg har jo skrevet om den her sag i over et år. Det føles vildt. Det summer i min krop. Jeg er meget, meget rørt.«

Jacob Friberg er blevet indstillet til prisen af B.T.s ansvarshavende chefredaktør, Michael Dyrby, samt chefredaktør på Jylland-Posten Marchen Neel Gjertsen.

»En af dem, der har stillet allerflest spørgsmål uden at få sine svar, er B.T.s Jacob Friberg. Alligevel har han med en vedholdenhed uden sidestykke bid for bid bibragt offentligheden brudstykker af sandheden, der gør, at vi i dag kan se tilbage på et forløb, der sår grundlæggende tvivl om både beslutningsgrundlaget, forløbet og vores magthaveres ønske om at lade sagen belyse,« skrev sidstnævnte i sin indstilling af Jacob Friberg.

Hans dækning af minksagen indebærer blandt andet afsløringen om, at flere topfolk i Statsministeriet havde automatisk sletning af deres sms'er efter 30 dage.

Jacob Friberg modtog onsdag prisen for Årets Victor, der uddeles af Ekstra Bladet.

»Friberg, der er journalist og chef for gravergruppen på B.T., modtager prisen for sit utrættelige arbejde med at afdække sms-skandalen i Statsministeriet og minksagen,« skrev Ekstra Bladet.