Han kom til Danmark som krigsbarn fra Østrig, der skulle fedes op, og havnede hos enken efter Daells Varehus.

Varehuset lykkedes det ikke at redde. I stedet satsede han på en nødlidende dansk kæde – og det var et godt valg, for han og hans to sønner kan nu kalde sig Danmarks 14. rigeste.

Hele 6,4 millioner kroner er det lykkedes den nordsjællandske rigmand Kurt Daell og hans sønner, Erling og Njal Daell, at forøge formuen med det seneste år. Det viser Økonomisk Ugebrevs liste over Danmarks 100 rigeste.

Familien Daells formue er forøget fra 4,4 milliarder kroner til 10,8 milliarder kroner og har sendt dem 16 pladser op ad listen. Succesen kan primært tilskrives deres flagskibe Harald Nyborg samt lavpriskæden Jem & Fix.

Kurt Daell ses her med sønnen Erling Daell. Foto: Christian Liliendahl Vis mere Kurt Daell ses her med sønnen Erling Daell. Foto: Christian Liliendahl

»De har haft et helt vildt godt år. Et forrygende godt år,« siger Ejlif Thomasen, der er revisoruddannet journalist, og som har lavet listen over Danmarks 100 rigeste.

Begge kæders fremgang skyldes især coronakrisen, der har fået danskerne til at gå amok med havearbejde og hjemmebyggeri, forklarer han.

At Daell-familien ville få et kanonår, kunne man allerede se i juni, da Harald Nyborg A/S, der også ejer Jem & Fix samt en række andre forretninger, kunne aflægge et rekordregnskab, hvor omsætningen var braget i vejret fra 5,7 milliarder kroner i 2019 til 7,4 milliarder kroner i 2020.

Det førte også til en voldsom stigning i overskuddet, der efter skat endte på 544 millioner kroner i 2020 mod 294 millioner kroner i 2019.

Har du handlet i et byggemarked/byggevaremarked som fx Harald Nyborg eller Jem & Fix det seneste år?

At det skulle ende med at gå så godt for Harald Nyborg, havde Kurt Daell næppe turdet drømme om, da han overtog den nødlidende kæde med hovedsæde i Odense i 1984.

»Jeg købte det rigtig, rigtig gunstigt, men der var ingen, der troede på, at det ville overleve. Jeg havde dog så meget erfaring fra Daells postordre, at jeg troede på Harald Nyborg,« har han tidligere fortalt i et interview med B.T., hvor han også fortalte, at han var stolt over, at han formåede at gøre Harald Nyborg til en succes.

For Kurt Daell havde i den grad noget at bevise. Han var kun syv år, da han i 1948 kom til Danmark på såkaldt fedekur fra den fattige del af Østrig. Her havnede han hos den barnløse fru Ingeborg Daell, der var enke efter Christen Daell – en af grundlæggerne til den nu hedengangne Daells Varehus.

Den rige enke endte med at adoptere den østrigske dreng, og så endte Kurt Daell med at blive en af arvingerne til Daells Varehus

Kurt Dahl ses her med sin yngste søn, Njal. Foto: Henning Bagger Vis mere Kurt Dahl ses her med sin yngste søn, Njal. Foto: Henning Bagger

Den historie endte dog ikke så godt, for arvinger fra to grene af familien kom så meget op at toppes om, hvordan varehuset skulle drives, at det legendariske varehus til sidst blev solgt og senere lukket i 1999.

Med succesen i Harald Nyborg, kan den jurauddannede Kurt Daell dog glæde sig over, at han har formået at vise, at han har evnerne som forretningsmand – selvom det ikke lykkedes med Daells Varehus.

Samtidig kan han glæde sig over, at begge hans sønner viser interesse for at overtage familieimperiet.

Hans ældste søn, 50-årige Erling Daell, overtog allerede for mange år siden 40 procent af aktierne i Harald Nyborg A/S og har i mange år haft forskellige direktørposter i firmaet. I dag ejer han over 50 procent af aktierne, selvom hans far stadig har den afgørende stemmeandel i selskabet.

Også Kurt Daells yngste søn, 32-årige Njal Daell, fik for nogle år siden interessen for at arbejde i Harald Nyborg, og han ejer i dag mellem 20 og 25 procent af aktierne i selskabet.