I november mistede 10 mennesker livet under en Travis Scott koncert på festivalen Astroworld.

Havde Travis Scott håbet, at han hurtigt kunne lægge den hændelse bag sig, må han tro om igen.

Nu har den verdensberømte festival Coachella fjernet hans navn fra deres plakat for 2022.

Om det skyldes en underskriftsindsamling, der kræver Travis Scott fjernet fra Coachella, og som indtil videre fået mere end 60.000 underskrifter, vides ikke. Men faktum er, at Travis Scott efter planen skulle have været hovednummeret på næste års Coachella festival og nu skal han slet ikke deltage. Det skriver Deadline

Rapperen Travis Scott på scenen til ACL Music Festival i Austin i oktober måned. >En måned senere gik det galt under en koncert på festivalen Astroworld. Foto SUZANNE CORDEIRO / AFP Foto: SUZANNE CORDEIRO Vis mere Rapperen Travis Scott på scenen til ACL Music Festival i Austin i oktober måned. >En måned senere gik det galt under en koncert på festivalen Astroworld. Foto SUZANNE CORDEIRO / AFP Foto: SUZANNE CORDEIRO

Festivalen, der er en af de største i verden, spiller to weekender i træk på Empire Polo Club i Californiens ørken, og tiltrækker normalt mere end 100.000 gæster om dagen.

I januar 2020 var Travis Scott annonceret som festivalens hovednavn, men dengang festivalen blev udskudt på grund af corona. Nu får han ikke lov til at deltage, når næste festival afholdes i april.

Beslutningen om at fjerne ham fra plakaten er den seneste konsekvens af den ulykke, der i november skete på Scotts egen festival Astroworld, som han afholdt i samarbejde med Live Nation.

Mens Travis Scott stod på scenen til åbningskoncerten, opstod der tumult blandt de 50.000 publikummer. Flere blev mast, nogle besvimede, mens andre faldt ned og blev trampet på.

Blomster og lys til minde om de koncertgæster, der døde under Travis Scottkoncerten i november på festivalen Astroworld. Foto Callaghan O'Hare. Foto: CALLAGHAN O'HARE Vis mere Blomster og lys til minde om de koncertgæster, der døde under Travis Scottkoncerten i november på festivalen Astroworld. Foto Callaghan O'Hare. Foto: CALLAGHAN O'HARE

I alt døde otte mennesker under koncerten, to døde efterfølgende af deres kvæstelser, mens hundredvis blev såret.

Efterfølgende har Travis Scott modtaget flere end 140 søgsmål. Den 30-årige rapper anklages blandt andet for uagtsomhed, fordi han er kendt for at opildne sine fans til at gå amok. Da han under koncerten hørte fans råbe, at han skulle stoppe koncerten, svarede han:

»I ved, hvad I kom her for. Lad os køre.« I videoen kan man se, hvordan han ufortrødent fortsatte med at spille.

Efterfølgende har rapperen undskyldt og tilbudt at betale for begravelser samt krisehjælp til de, der måtte have brug for det, men han nægter sig juridisk ansvarlig for ulykken, ligesom koncertarrangøren Live Nation heller ikke vil påtage sig et ansvar.

Det koster nu Travis Scott hans optræden på Coachella, der i stedet betaler ham en erstatning for den ufrivillige aflysning.