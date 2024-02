Det går op og ned i showbizz, men for det danske rockband The Minds of 99 er det kun gået op de seneste år.

Og bandets kæmpe kommercielle succes, hvor det blandt andet i 2023 lykkedes at sælge knap 100.000 billetter til to kæmpekoncerter i Parken til sommer på godt to timer, kan i dén grad ses på bankkontiene hos de fire bandmedlemmer.

Det skriver Finans, der har kigget på bandets nyligt aflagte regnskab.

I det forskudte regnskabsår 2022/2023 havde bandet en bruttofortjeneste på knap 8,9 millioner kroner.

Efter at diverse omkostninger er betalt, kan bandet trække et overskud på i alt 8,8 millioner ud af selskabet.

Det er det næststørste overskud, bandet indtil videre har hevet hjem.

Det største var i 2022, hvor bandets aktiviteter gav et overskud på 3,8 millioner kroner.

Strukturen bag rockbandets selskab er et såkaldt interessentselskb, der minder om en enkeltmandsvirksomhed, men som har flere ejere.

Ifølge det sidst aflagte regnskab fra forsanger Niels Brandts holdingselskab, Lille Whatever ApS, var han i 2022 god for 3,2 millioner kroner.

Nyheden om, at begge The Minds of 99 koncerter i Parken i juni var udsolgt, var formentlig en ordentlig mavepuster, hvis man havde drømme om at se bandet i år. Men nu er der pludselig tusindvis af billetter til salg igen.

Men 'manøvren', hvor antallet af ledige koncertbilletter til en af Danmarks største bands svinger meget, er lige kreativ nok, lød det fra eksperter i B.T. i denne uge.

De to første stationkoncerter med Minds of 99 finder sted i Parken den 21. og 22. juni 2024.