Nyheden om, at begge The Minds of 99 koncerter i Parken i juni var udsolgt, var formentlig en ordentlig mavepuster, hvis man havde drømme om at se bandet i år. Men nu er der pludselig tusindvis af billetter til salg igen.

En 'manøvre', hvor antallet af ledige koncertbilletter til en af Danmarks største bands svinger meget, var lige kreativ nok, hvis man spørger en jurist.

Da de to koncerter med det populære band sidste år blev offentliggjort, blev samtlige 100.000 billetter revet væk i det øjeblik, de kom til salg.

Derfor skulle - som bookingbureauet skrev det - 'et stykke Danmarkshistorie løse problemet'.

Så for første gang nogensinde blev der åbnet op for en tredje koncert i parken samme weekend, lød det fra bookingbureauet Luger i et opslag på Instagram.

The Minds of 99 spiller i Parken 21., 22. og 23. juni. Foto: Jonas Skovbjerg Fogh/Ritzau Scanpix Vis mere The Minds of 99 spiller i Parken 21., 22. og 23. juni. Foto: Jonas Skovbjerg Fogh/Ritzau Scanpix

Men 18 uger efter udmeldingen om den udsolgte koncert, er der nu pludselig over 2.500 ledige billetter til den første af de tre koncerter, viser en optælling på Ticketmaster. Et lignende billede gør sig gældende til koncert nummer to.

Arrangøren af koncerten, Live Nation, forklarer, at det er helt almindelig praksis, når der skal arrangeres koncerter i Parken.

»De 100.000 billet, der var solgt, er inklusive reserverede billetter, hvor der tages hensyn til udlejers rettigheder, samarbejdspartnere og produktionstekniske forhold. Disse billetter betragtes som solgte indtil reservationsfristen udløber, og vi kender de produktionstekniske detaljer. Det er standard på alle vores shows,« skriver Heidi Degn i en mail til B.T.

The Minds of 99 Foto: Ole Nørup Vis mere The Minds of 99 Foto: Ole Nørup

Men den forklaring falder ikke i god jord hos en ekspert i markedsføring, som mener, at det mildest talt er en kritisabel måde at drive forretning på.

»Jeg synes, at det virker en smule udspekuleret. Hvis de siger, at det er almindelig praksis, er det faktisk bekymrende,« siger Marie Frank-Nielsen, seniorjurist med speciale i markedsføringsret hos Forbrugerrådet Tænk.

»Hvis man siger, at der ikke er så mange billetter til salg, så får det folk mere op i stolene i forhold til at skulle slå til. Det er en manøvre, man kan lave som erhvervsdrivende, at reservere nogle billetter, for at sætte dem til salg senere, når der er flere kunder i butikken. Det skal man selvfølgelig ikke udnytte.«

Marie Frank-Nielsen påpeger, at man sagtens kunne have lagt kortene på bordet over for forbrugerne.

»Hvis man har markedsført sig med, at der var udsolgt, så skal det jo være rigtigt. Hvis de har vidst, at der højst sandsynligt ville komme 2.500 billetter til salg igen, har de handlet i ond tro og brugt det som et trick. Der er jo ikke nogen, der har tvunget dem til at sige, at koncerten var udsolgt.«

Parken er Danmarks største koncertsted, og har tidligere haft Metallica, Bruce Springsteen og Suspekt på scenen. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Parken er Danmarks største koncertsted, og har tidligere haft Metallica, Bruce Springsteen og Suspekt på scenen. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Marie Frank-Nielsen mener, at arrangøren burde have meldt ud om deres forventninger til billetsalget.

»Selvom det ville være usexet marketing, kan de godt skrive i opslaget, at de forventer der kommer flere billetter til salg. Hvis man var benhård, ville man sige, at de ikke måtte sælge dem, når de har meldt udsolgt,« siger hun.

Udover at være ekspert på den gældende jura, er Marie Frank-Nielsen også selv indehaver af en billet til koncerten. Hun var selv sikker på, at alle billetterne var revet væk.

»Det er da en underlig følelse, at jeg har gået og tænkt, at der var udsolgt, og så er det ikke sådan alligevel.«

Foto: Instagram, Lugerdenmark Vis mere Foto: Instagram, Lugerdenmark

Live Nation fastholder, at det kan være svært at vide, hvor mange billetter, de kan sælge.

»Det er umuligt at ramme 100 procent, når vi sætter så mange billetter i salg, længe inden vi kender alle detaljerne i den endelige sceneproduktion.«

»Når vi dertil lægger aspekter omkring sikkerhed for publikum og billetter reserveret til diverse samarbejdspartnere, så har vi muligheden for at justere det helt nøjagtige antal billetter i takt med, at vi kommer tættere på showet. Det er faktisk helt standard i forbindelse med de allerstørste shows,« skriver Heidi Degn.